La tricampeona mundial de BMX, Mariana Pajón, ha sorprendido al país con la noticia de su embarazo, un momento que ella misma describe como “una etapa muy linda” y que marca un nuevo capítulo en su vida personal y profesional.

Así lo comentó este martes 24 de junio en una emotiva entrevista con Caracol Radio, donde compartió detalles de cómo ha vivido estos primeros cuatro meses de gestación y sus sueños para el futuro, tanto en su rol como madre como en su carrera deportiva.

Según contó, la llegada de su primer hijo junto a su esposo, Vincent Pelluard, no solo representa una alegría inmensa, sino también una motivación adicional para seguir brillando en las pistas.

“Todos están levitando de la felicidad, cada uno en su rol. Los primeros que se enteraron fueron los papás, la familia de Vincent. Incluso yo competí estando en embarazo y no sabía. Después supe que estaba en embarazo y pasó todo muy bien. Antes de volver al país les contamos a ellos. Mi esposo está muy feliz, hace rato quería ser papá, los ojos le brillan”, narró Mariana Pajón en la mencionada emisora.

La deportista antioqueña, de 33 años, también confirmó que el bebé será colombiano, una decisión que tenían clara desde el principio.

“El bebé va a ser colombiano, eso lo teníamos superclaro. Él [Vincent] me decía que quería que el bebé fuera colombiano, entonces va a nacer en la tierrita”, afirmó la deportista en la cadena radial.

Asimismo, confesó que ya tienen nombres pensados para el bebé, ya sea niño o niña, una idea que comenzó a tomar forma desde que eran novios. A pesar de los cambios que implica el embarazo, Mariana no ha detenido su ritmo activo. Según explicó, sigue entrenando con precaución y responsabilidad.

“Yo sigo entrenando físicamente, como que me dio una motivación extra, obviamente con las precauciones y responsabilidad, pero he podido seguir moviéndome […]. Yo monté hasta que supe que estaba en embarazo, competí a menos 5 grados en Europa. Cuando me di cuenta, por precaución lo dejé de hacer, aunque seguía montando en ruta y en la calle. Yo sigo entrenando a doble jornada, sigo haciendo gimnasio”, agregó en su relato la antioqueña.

Con poco más de cuatro meses de embarazo, Pajón aseguró que el proceso ha sido relativamente sencillo: “Ya llevo un poco más de 4 meses, me han dado muy pocos antojos, lo bueno es que han sido cosas con limón y sal. La verdad que ha sido un embarazo fácil”, compartió con Caracol Radio.

Mariana también reflexionó sobre el tipo de madre que espera ser. En su diálogo con la emisora, expresó: “Yo creo que voy a ser una mamá alcahueta, una mamá extrema que los va a dejar que exploren, pero al mismo tiempo muy estricta y con rutinas porque siempre he sido así. Siempre, y sobre todo, inculcarles los valores”.

Por último, y lejos de considerar su embarazo como un punto final en su carrera, Pajón aseguró que lo ve como una fuente de inspiración para seguir adelante. De hecho, se sueña con ver a su bebé en las tribunas de los próximos Juegos Olímpicos.

“Mi sueño es llegar con un hijo o una hija a Los Ángeles, quiero clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. No me veo retirándome por esto y no debería pasarle a ningún atleta, es simplemente una motivación. Lo que tengo seguro es que tengo que llegar a Los Ángeles”, concluyó.

¿Quién es el esposo de Mariana Pajón?

El esposo de Mariana Pajón es Vincent Pelluard, un bicicrosista profesional francés que adquirió la nacionalidad colombiana en 2018. Se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, comenzaron su relación en 2013 y se casaron en diciembre de 2017 en Antioquia.

Pelluard, nacido el 31 de mayo de 1990, compitió en BMX a nivel internacional, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, representando a Colombia. Se retiró del BMX profesional en 2022 y actualmente es entrenador, apoyando a Mariana en su carrera deportiva.

