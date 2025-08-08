El periodismo deportivo colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Eugenio Baena Calvo, reconocido periodista de Caracol Radio, quien murió a los 71 años a causa de complicaciones cardíacas en la clínica Neurodinamia de Cartagena.

La noticia provocó una oleada de mensajes de condolencias y homenajes, entre ellos, el de la reconocida periodista Melissa Martínez, quien expresó su profundo dolor a través de un emotivo trino.

(Vea también: “No aguantó más el corazón”: Iván Mejía despidió con dolor a icono de Caracol Radio que murió)

Con dolor en mi corazón por la partida de un caballero y maravilloso compañero. Te quiero mucho Eugenio Baena y tu alegría contagiosa la tendré presente en mi mente.

En el cielo estarás con tus camisas de flores hermosas ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 condolencias a su familia. https://t.co/ZpWVj4JMsW — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) August 8, 2025

Quién era Eugenio Baena, periodista de Caracol Radio que falleció

Eugenio Baena, con más de cinco décadas de trayectoria, fue una figura icónica en el periodismo deportivo colombiano, destacándose por su cobertura en disciplinas como béisbol, boxeo, fútbol y patinaje.

Baena era padre de Cecilia ‘Chechi’ Baena, múltiple campeona mundial de patinaje, un orgullo que siempre destacó en su relato personal y profesional.

El periodista había enfrentado problemas de salud en las últimas semanas, tras sufrir complicaciones cardíacas. A pesar de los esfuerzos médicos y el mensaje de esperanza compartido por su hija días antes, Baena no logró superar las complicaciones cardiorrespiratorias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.