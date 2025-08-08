Este 8 de agosto se conoció una triste noticia que enlutó al mundo deportivo. Eugenio Baena, periodista de Caracol Radio y papá de ‘la Chechi’ Baena, falleció. El comunicador, de 70 años, había vivido unos meses difíciles, pues desde julio venía sufriendo fuertes afecciones de salud.

El pasado 29 de julio, Baena sufrió una afectación cardíaca en la madrugada mientras estaba en su vivienda en Cartagena, según informó Gustavo Gómez en el programa radial ‘6 AM Hoy por hoy’. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Bocagrande, donde fue estabilizado e ingresado a la unidad de cuidados intensivos para una intervención médica.

La familia relató que Baena presentó problemas respiratorios y que, durante el trayecto al hospital acompañado por una de sus hijas, sufrió otra crisis respiratoria. Los médicos confirmaron que el periodista tuvo dos paros respiratorios, motivo por el cual fue remitido a una clínica de mayor complejidad especializada en atención cardiorrespiratoria. Se espera un nuevo parte médico para conocer la evolución de su estado de salud.

¿Cuál fue el último mensaje de ‘la Chechi’ Baena a su papá, antes de su fallecimiento?

Además de ser un especialista en fútbol, béisbol, boxeo, patinaje, baloncesto y atletismo, Eugenio Baena era el papá de Cecilia ‘la Chechi’ Baena. La expatinadora, una de las deportistas más ganadoras en la historia del país, había reaccionado a la dura situación que atravesaba su papá.

El 2 de agosto, un par de días después de que empezaran las complicaciones de Eugenio, ‘la Chechi’ publicó un sentido mensaje para su padre.

“Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió. Un hombre que escuchó el rumor del abismo… y eligió quedarse. Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta” escribió en su Instagram, acompañado de fotos juntos.

¿De qué murió Eugenio Baena?

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio en su momento, el periodista fue llevado de urgencia al Nuevo Hospital de Bocagrande, en Cartagena, donde le detectaron una grave obstrucción arterial.

Aunque inicialmente mostró una buena evolución y permanecía con respiración mecánica, dos días después de someterse a una cirugía para destapar una de las arterias comprometidas por su condición cardíaca, falleció, según confirmó la emisora.

