La muerte del papá de la ‘Chechi’ Baena este viernes 8 de agosto en la ciudad de Cartagena, conmocionó a la familia de la deportista, a los medios de comunicación, amigos del comunicador y a la opinión pública, quienes no esperaban este triste desenlace para una figura prominente del periodismo deportivo nacional.

Es por eso que muchos se preguntan quién era Eugenio Baena Calvo, de dónde era, quién era su familia y cómo inició en el mundo de los medios de comunicación y los deportes. Su talento lo llevó a especializarse en fútbol, béisbol, boxeo, patinaje y atletismo.

El ‘Bate’, como era conocido el periodista, nació en Cartagena y es hijo de Eugenio Baena y Emperatriz Calvo. Su destino, según lo que querían sus padres, es que hubiera sido médico, tal y como su papá, pero el deporte se asomó en su vida y cambió el plan que tenían sus progenitores. Todo esto, mientras estudiaba en el Colegio La Salle, donde se la pasaba jugando fútbol y béisbol.

(Vea también: “Estaba por salir”: periodista de Caracol Radio rompió en llanto por muerte de Eugenio Baena)

No obstante, de acuerdo con lo contado por el comunicador al medio La Cháchara, por darle gusto a sus papás, entró a estudiar derecho para complacerlos, pero nunca dejó de trabajar en Caracol, empresa con la cual se dedicó a viajar por el mundo y a hacer cubrimientos de eventos deportivos de gran trascendencia.

Su gran plataforma como periodista deportivo en la radio fue la serie Mundial de 1976, A partir de ahí, todo su camino se fue abriendo hacia los medio de comunicación y su pasión hacia numerosas distintas disciplinas.

Hasta no hace mucho tiempo, trabajó en el ‘El alargue’ y El fenómeno del fútbol’, de Caracol Radio. Incluso allí, sufrió un grave percance de salud que lo llevó a estar hospitalizado y que preocupó a sus familiares y colegas.

¿Cuántos hijos tuvo Eugenio Baena?

El legado de Eugenio Baena trasciende lo meramente personal, extendiéndose a través de sus tres hijos, quienes han dejado una huella notable en sus respectivos campos. Entre ellos, destaca la figura de Cecilia ‘Chechi’ Baena, cuyo nombre se asocia de inmediato con el patinaje de velocidad a nivel mundial. La brillante trayectoria deportiva de ‘Chechi’ ha llevado el nombre de la familia a lo más alto del podio, convirtiéndola en un ícono del deporte colombiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Baena Calvo. (@eugeniobaena7)

Más allá del ámbito deportivo, la familia Baena se complementa con la presencia de Raquel y Juan, quienes, aunque no han seguido el mismo camino de exposición pública que su hermana, son pilares fundamentales en la historia familiar. Juntos, los tres hermanos, cada uno con su propio camino, reflejan la diversidad y la solidez de una familia cuyo apellido resuena con fuerza en el panorama nacional.

¿De qué murió Eugenio Baena?

El periodismo deportivo en Colombia se encuentra de luto tras el fallecimiento de Eugenio Baena, un reconocido comunicador de 71 años que dejó una huella imborrable en las cabinas de Caracol Radio. Su partida se produjo después de una compleja batalla contra sus problemas de salud, que se agravaron en los últimos días.

Baena, quien se encontraba con respiración mecánica, fue sometido a una intervención quirúrgica con la esperanza de superar el bloqueo de una de sus arterias coronarias. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, su corazón no pudo resistir, dejando un vacío en el mundo de la radio y en el corazón de sus oyentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.