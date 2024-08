Al inicio de la clausura de los Juegos Olímpicos París 2024, varios de los atletas que participaron en la gesta deportiva desfilaron en el Estadio de Francia con la bandera de su país.

Mariana Pajón fue la encargada de ondear el símbolo patrio y lo hizo con el orgullo que siente por su nación.

“¿Y quién más podía ser? Mariana Pajón con la bandera de Colombia 🇨🇴 en la clausura de los JJOO. Triple medallista olímpica, múltiple campeona mundial, apoyó la mayoría de sus compatriotas luego del BMX. Tenía que ser ella 💛💛💙”, fue uno de los comentarios en redes.

“No creo”, respondió la bicicrosista después de haber sido eliminada en semifinales de BMX Racing.

“No creo, no creo, por ahí se encendió una llama, después se las echo“, respondió entre risas la Reina del BMX al ser preguntada si los de la capital francesa fueron sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos.

La dos veces campeona olímpica y medalla de plata en Tokio-2020 cerró su concurso en la pista de Saint-Quentin-en-Yvelines con un noveno puesto que le privó de participar en la final, después de una tercera y última serie en la que un fallo en el primer peralte terminó con sus opciones.

“Tengo como muchos sentimientos encontrados, estoy feliz porque llegué hasta acá, porque no fue fácil, ni se imaginan cómo fue este camino, demasiado dolor, por un momento dije que no me merecía tanto dolor, pero a mí esto me encanta y por eso estoy aquí”, confesó una emocionada Pajón.