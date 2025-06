César Augusto Londoño, sin lugar a dudas, es uno de los periodistas deportivos con mayor reconocimiento en el país, pues tiene una larga trayectoria que lo respalda y su opinión siempre es esperada tanto por sus seguidores, como por sus detractores.

Justamente, en el programa ‘Desnúdate con Eva’, de la periodista española Eva Rey, el comentarista habló de su vida fuera de lo laboral y allí tocó el tema de sus relaciones sentimentales, las cuales recuerda con emoción.

Y es que Londoño, que lleva varios años casado con Carolina Ruiz, regresó por un momento al pasado para hablar de una novia que tuvo por Internet y la cual nunca pudo conocer, pues una enfermedad le impidió vivir el idilio de amor.

“Esa historia es tremenda. Tuve una relación, se llamaba Matilda Blue, no existían las redes sociales y era muy difícil comunicarse. Se comunicaba a través de servidor de Hotmail, Messenger”, dijo en un principio.

Y añadió: “Es una historia muy triste. La conocí, nos encantamos, y teníamos una viaje previsto para el Eje Cafetero en Colombia. Ella iba a venir, se va a París y cae en un coma, un coma diabético, pero se despierta y no puede venir al viaje. Fue maravilloso porque me escribió una carta preciosa y cuando me la escribe vuelve a caer en coma, pero deja un par de amigos que me escribían y me informaban cómo estaba ella”.

Londoño detalló que viajó hasta Londres (Inglaterra) para conocer a la mujer, pero que estando allá los cercanos a ella le impidieron pasar a verla, pues, al parecer, la enfermedad ya estaba avanzada y su tiempo en vida era corto.

“Me fui a Londres sin conocerla ni saber a dónde iba a llegar, solo sabía la dirección de su apartamento. Miro su casa desde afuera y luego llego a la clínica. Cuando entro en el ascensor estaba sonando una canción que me dedicó y yo me emocioné. Llego a la sala y sale una señora que me pregunta si soy César, me abraza y me dice que me vaya. Ahí quedó la historia. No pude entrar a verla, no me dejaron verla”, precisó.

Finalmente, Londoño confesó que al día de hoy no sabe si Matilda está viva o muerta, pero señaló cree que falleció porque de no ser así, seguramente, lo hubiera buscado.

“El final fue terrible, era una mujer increíble, la recuerdo con mucho cariño. No me lamento de lo que pudo pasar y no fue. La situación era muy compleja y todo indicaba que estando ya en el segundo coma la posibilidad de recuperación era casi que nula. Fui perdiendo esa ilusión”, concluyó.

