César Augusto Londoño se despidió este jueves del programa 6 A.M Hoy por hoy de Caracol Radio, en el que estuvo durante 36 años. El periodista deportivo agradeció a sus compañeros y los oyentes por el apoyo que le brindaron a lo largo de este tiempo, y en conversación con el director de ese espacio, Gustavo Gómez, confesó cuál era el verdadero motivo de su partida.

Se trata de su novia, mujer con quien Londoño quiere pasar más tiempo día a día. El comentarista madrugó por muchos años, trabaja en el mediodía ya que dirige ‘El pulso del fútbol’ y en la tardes conduce el programa de televisión ‘Conexión’, del canal Win Sports.

Es por eso que el periodista manizaleño tomó la decisión de anteponer el tiempo que comparte con su novia a su continuidad en el noticiero matutino de Caracol Radio. Tal es su amor por ella que espera estar a su lado hasta su último día de vida.

“Me voy porque toda la vida he trabajado muchísimo, no recuerdo no haber madrugado nunca en mi vida. Llegó el momento de parar un poquito (…) Pero lo que más me gusta en la vida es compartir y ahora estoy compartiendo con una mujer fantástica que es mi compañera de viaje, mi compañera de vida y quiero compartir con ella lo que me resta en este mundo”, aseguró Londoño esta mañana en su despedida.

El conductor inició su relación amorosa el año pasado y cada vez se ve más contento con su pareja. A continuación, algunas imágenes de la mujer que flechó a Londoño:

