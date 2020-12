green

La periodista Juliana Salazar fue víctima en la noche de este lunes de la inseguridad en Bogotá. La comunicadora de Caracol Radio salió por unos minutos del edificio de la emisora y fue atracada sobre la carrera octava, entre las calles 65 y 67.

Además de perder sus pertenencias, la reportera manizaleña sufrió una fractura de tibia y se encuentra en la Clínica Country esperando que le realicen una cirugía esta noche. “Cuídense mucho, sobre todo la vida, que lo material se recupera”, escribió Salazar desde su cuenta de Twitter horas después de sufrir el robo.

Esta mañana, en diálogo con el programa 6 A.M Hoy por hoy, la periodista entregó más detalles del momento en el que se vio sorprendida por el ladrón. “Llevaba mi celular y mi billetera. Un tipo por detrás en una moto se me montó encima en el andén, por el lado izquierdo. Le entrego el celular, en el momento en el que empecé a gritar él acelera la moto, con su llanta me arrastra unos metros y me produce una fractura de tibia”, expresó la reportera en ese programa de Caracol Radio, en el que César Augusto Londoño no seguiría para el otro año.

La fractura de tibia que padeció dejará a Salazar con su pierna izquierda inmovilizada por varios meses. “Serían unos 20 días de incapacidad y unos dos o tres meses en los que tendría que estar con muletas y con inmovilización. Cuando es fractura de tibia, sí o sí hay que hacer cirugía”, agregó la manizaleña.

La periodista opinó que la preocupación que sienten muchos bogotanos por el aumento de la inseguridad en la ciudad no es un tema de percepción. Además, invitó a los oyentes a que estén muy pendientes cuando se movilizan por cualquier punto de la capital del país.

“Me atacaron por detrás. Cuando me di cuenta el tipo ya tenía la moto prácticamente encima de mí. La capacidad de reacción es mínima. Estamos viviendo un tema de inseguridad más fuerte que en cualquier época”, concluyó la panelista del programa ‘El Alargue’.

La también periodista Pilar Velásquez ha acompañado en las últimas horas a Salazar y también se manifestó en sus redes sociales rechazando el atraco del que fue víctima su colega. Estas fueron las publicaciones que hicieron ambas durante esta madrugada:

Hoy fui víctima de atraco en Chapinero y estoy hospitalizada con fractura de tibia. Cuídense por favor mucho, sobre todo la vida que lo material se recupera.

La inseguridad está peor que antes y no les importa hacerte daño.

Por ahora estoy incomunicada.

Solo por redes 🤕🏩 — Juliana Salazar Meza (@julisalazarmeza) December 22, 2020