La intervención del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao la recordó Gustavo Gómez en el informativo que dirige ‘6 AM Hoy por hoy’.

—Es nerdo para todas esas cosas: lleva sus datos —empezó por decir Gómez al referirse a Henao—. Pero a veces, cuando tiene que entrar en estos temas, como que se pone nervioso.

Y no fue una exageración. Henao habló, literalmente, trabado cuando tuvo el uso de la palabra en ‘Hora 20’.

—La marihuana eh, eh, es mucho más tóxica que el alcohol —fueron las primeras palabras del exministro que, aunque intentó recomponerse, no logró despejar su idea—. Según un estudio del New York Times que recogeeee, que recoge una investigación de la universidad de Cal.. de California, eh, la, la… todo el tema de la marihuana genera menos eh…

Después, trató de retomar, con una explicación personal que nadie le pidió.

—Cuando uno, cuando uno tiene… Yo nunca la he probado, pero cuando… según este estudio…

—“¡¿Nooo!?” —lo interrumpió y le preguntó, mofándose, Diana Calderón, moderadora de los debates en el programa vespertino de Caracol Radio.

—No, todavía no —respondió Henao y soltó la carcajada—. Pero no crea que me ha generado la duda…

—Entonces, usted no es idóneo dentro del programa hoy —le reclamó Calderón, burlándose.

—No, pero para el próximo [programa] voy a hacer el intento —dijo Henao, un poco perdido, y después avanzó en otro empujón para retomar el tema—: Pero, por eso: la marihuana es más fuerte que… es más… eh, el alcohol es mucho más fuerte que la marihuana.

Comentando el episodio este jueves por la mañana, Gómez advirtió: “Lo que queda claro es que se va a fumar una bareto en estos días”.

—No, ¡pues se trabó! ¡Cómo así! —acotó Vanessa de la Torre, entre risas.

—Dijo que llegaba fumado en la próxima ‘Hora 20’, la semana entrante —entendió Gómez.

—Invitarlo de una vez esta noche —intervino Hernando Herrera—, para que el doctor Luis Felipe llegue con todos los fierros.

—Estaba bien trabado, hay que decirlo —opinó Darcy Quinn—, con el estudio ese. Yo sé qué es lo que él quería decir: que los estudios demuestras que el alcohol hace mucho más daño en el cerebro que la marihuana.