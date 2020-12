Pulzo conoció que César Augusto Londoño, que lleva varios años en el informativo mañanero de Caracol Radio, decidió renunciar al programa por motivos personales y porque quiere compartir más tiempo con su familia.

El periodista deportivo dejará ese programa, pero seguirá con su espacio radial en el ‘Pulso del fútbol’, el mismo que comparte con Óscar Rentería. Además, apoyaría otros espacios relacionados con deportes que tiene en esa cadena radial.

Pulzo conoció, además, que César Augusto Londoño tenía intenciones de dejar el programa desde hace varios meses. Sin embargo, la situación de la pandemia hizo que la decisión fuera aplazada hasta el próximo 30 de diciembre, cuando dejará de informar sobre deportes y otros temas en el espacio que lidera Gustavo Gómez.

Precisamente, uno de los que estaría más triste con la salida de Londoño es su gran amigo y conductor de 6 A.M Hoy por hoy, Gustavo Gómez, que recientemente recordó la gratitud que le tiene porque lo ayudó a catapultar en la radio.

“Hace muchos años, cuando yo comencé en la radio de las grandes ligas, comencé a trabajar en Radionet con grandes estrellas de la radio, que me acogieron con un cariño enorme. Una de esas estrellas de la radio trabaja hoy conmigo en el programa y es César Augusto Londoño, fue precisamente la persona que me contrató y no dejo nunca de agradecérselo”, dijo Gómez, en uno de los programas de esta semana, en Caracol Radio.