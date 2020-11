El comentario del periodista deportivo se produjo en ‘El alargue’, programa de Caracol Radio, justo después de que el cuadro azul quedara afuera del torneo internacional, pues fue superado en penas máximas.

A Santiago Montoya Muñoz y David Mackalister Silva les atajaron sus disparos, pero César Augusto Londoño solo se enfocó en el primero, que sonrió antes de patear.

“No me dejen ir sin opinar del penalti que cobró Montoya… No puede dárselas de sobrador con esa sonrisita absolutamente maricona, para no decir una palabra diferente”, expresó inicialmente.