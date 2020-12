green

Tal cual como se había adelantado el pasado lunes, el periodista César Augusto Londoño no continuará en el programa 6 A.M Hoy por hoy de Caracol Radio, en el que estuvo durante 36 años trabajando para directores como Yamid Amat, Hernán Peláez y Darío Arizmendi. Sin embargo, esto no significa que el manizaleño deje del todo la emisora ya que seguirá dirigiendo ‘El pulso del fútbol’, programa que realiza de lunes a viernes junto a Óscar Rentería.

El comentarista deportivo, que también trabaja en el canal Win Sports, se despidió inicialmente a través de su cuenta de Instagram. Allí les agradeció a sus compañeros y a los oyentes, y resumió su paso por ese programa de la siguiente manera: “Un privilegio lleno de aprendizaje y felicidad. Perdonen lo malo. Pronto quedará atrás mi pequeña historia”.

Unos minutos después, Londoño se despidió al aire, por invitación del director de ese espacio, Gustavo Gómez. El conductor de 6 A.M confesó que le dolía mucho la partida del que ha sido su compañero por varios años y así se lo hizo saber un par de veces durante los más de 7 minutos que hablaron sobre la partida de César.

El comunicador manizaleño manifestó que se retiraba del programa matutino porque consideraba que necesitaba más tiempo para compartir junto a su novia, con quien quiere estar hasta su último día de vida.

“Me voy porque toda la vida he trabajado muchísimo, no recuerdo no haber madrugado nunca en mi vida. Llegó el momento de parar un poquito. Hago dos programas de radio a diario, hago dos programas de televisión, soy decano de la facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda. Pero lo que más me gusta en la vida es compartir y ahora estoy compartiendo con una mujer fantástica que es mi compañera de viaje, mi compañera de vida y quiero compartir con ella lo que me resta en este mundo”, aseguró Londoño en su despedida al aire.

Gustavo Gómez no ocultó su dolor por la partida de su amigo, a quien le expresó con sentimiento: “Esta sí que me duele, César. No quería irme sin decirle que gracias, que lo quiero mucho, con el corazón, con el alma, que me va a hacer falta”.

