La ciudad de Bogotá tiene las puertas abiertas para todos, así se dice popularmente, y asimismo da oportunidades y opciones para las diferentes necesidades de quienes viven o esperan vivir en su territorio. Por eso, expertos dan sus opiniones y conceptos sobre los lugares ideales para buscar apartamento o casa, teniendo en cuenta las diferentes condiciones que busca y tiene cada familia.

En el diario El Tiempo hablaron con personas de diferentes áreas relacionadas con la habitabilidad de la capital, ellos se refirieron a este cuestionamiento. Que es muy común, pero que no tiene respuesta perfecta o única debido a la desigualdad de ganancias e ingresos.

¿Cuál lugar es mejor para vivir en Bogotá?

Según Nadye Rangel, que es la secretaria de Hábitat de Bogotá, es muy importante conseguir una ubicación que tenga opciones de los distintos servicios, como los son transporte, parques y espacios públicos, hospitales y centros médicos, buenos colegios e instituciones de educación bien calificadas, además de las opciones para conseguir trabajo o montar un negocio.

Ante todo esto, la funcionaria recomienda el barrio Pablo VI, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

“Con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ‘Bogotá reverdece’ la aspiración es construir la ciudad de los 30 minutos, donde a los ciudadanos les queden cerca los distintos servicios y que no se demoren una hora y media yendo y regresando del trabajo o de donde estudian”, apuntó Rangel.

Bajo principios más académicos, el urbanista Mario Noriega manifestó que hay lugares mejores que otros para vivir, y brindó una lista extensa de sitios para buscar vivienda en Bogotá y dio cuatro puntos importantes para analizar: Diversidad, manzanas o cuadras pequeñas, edificios de diferentes épocas, y concentración de gente y servicios de hiperdensidad.

Además, hizo una división basada en las zonas de la capital colombiana, teniendo en cuenta las preferencias o facilidades de cada persona o familia.

En el centro-occidente, el experto propuso a Teusaquillo, Palermo, San Luis y Pablo VI. En la zona oriental mencionó los barrios Santafé, La Merced y Bosque Izquierdo. Ya en el suroriente están Rafael Uribe Uribe, Centenario. En la zona norte, Noriega recomienda Usaquén, Bella Suiza, Santa Ana Oriental, Santa Ana Occidental, Barrios Unidos, La Patria, San Martín y Polo Club. Ya en el occidente están Fontibón, La Felicidad. Y en el nororiente, destaca a Chapinero, Chapinero Alto.

Por otra parte, desde El Tiempo consultaron a Juan Guillermo Yunda, que es doctor en planeación regional y de ciudades, él no hizo mención puntual al mejor lugar para vivir en Bogotá, pero puso ejemplos de los sitios que no son ideales. Debido a que hay segregación y quedan muy lejos de servicios o ubicaciones centrales.

En el listado, Yunda incluyó los puntos más lejanos y apartados de localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Suba, Engativá y Kennedy, ya que allí el tiempo de vida y el bolsillo terminan siendo afectados cuando se busca llegar a sedes de trabajo, educación, salud, cultura y entretenimiento. Así lo explicó el experto:

“Una persona que vive sola querrá tener cerca de su casa oferta de entretenimiento y educación; una familia con niños querrá tener parques; y personas de la tercera edad querrán tener servicios de salud y cercanía con sus familiares”.

Para dar una idea de lo que es un “buen vividero”, entendiendo que depende de temas económicos e ingresos que costeen todos los gastos, él mismo resaltó que lugares que cumplen con las mejores características como Chicó, que es el barrio preferido por muchos, y Santa Bárbara. Pero hay otros sitios que podrían potenciarse a futuro como Santa Fé, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Teusaquillo y Barrios Unidos, pero los ciudadanos deberían dejar el miedo a vivir en zonas centrales y entender que el aspecto de costos y cercanía debería primar a la hora de elegir dónde vivir.

Y dando otro punto de vista en este tema, habló Carlos Roberto Pombo de la Sociedad de Mejoras Ornato de Bogotá, afirmando que la percepción del mejor lugar para vivir no solo se puede basar en precio, ubicación, servicios, etc. Ya que en zonas como Patio Bonito, según el POT, hubo una defensa del barrio, a pesar de no contar con las características que otros mencionan y de tener casos graves de inseguridad.

Pombo también dijo que hay sitios como Santa Ana, Chicó y Galerías tienen buenas características, pero no hay uno solo con todas las características ideales y mucho menos que se acomoden al bolsillo del ciudadano del común. Finalmente, apuntó que los altos precios, que han puesto a Bogotá como una de las ciudades más costosas del país, y la congestión para transportarse, han llevado a que se pierda calidad de vida: “Entre los años 2005 y 2018, Bogotá perdió cerca de 400.000 habitantes porque la calidad de vida se está deteriorando rápidamente para todos los sectores, altos, medios y bajos”.