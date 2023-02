La concejal de Bogotá, Gloria Díaz, expone públicamente las amenazas que reciben los comerciantes del barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, por cuenta del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’, el cual les exige una alta suma de dinero para que no les asesinen a sus familiares.

(Le puede interesar: Buscan a abuelo que desapareció en el norte de Bogotá; su familia le perdió todo rastro)

“Se les amenaza con que si no entregan $ 50 millones, los asesinan a ellos y a sus familias. Esto no solo está sucediendo en este sector (Patio Bonito), sino que, a su vez, en el sector del Tintal, específicamente I y II, les están diciendo que van a envenenar el agua”, manifestó Díaz.

En un video publicado por la concejal, queda en evidencia cómo los comerciantes reciben las llamadas intimidades, al otro lado de la línea se escucha la voz de un hombre que dice:

“Yo sé que tú me has colaborado todas las veces que te he llamado, pero ya se me escapa de mis manos. El patrón está pidiendo la cabeza de ustedes por culpa de tu compañero que no quiso colaborar. Entonces, lo que está en riesgo ahora es la vida de ustedes y la de sus familiares, tu cabeza vale $ 50 millones, tienes 48 horas para reunirlos. En 48 horas te estoy llamando para pasarte el número de cuenta, si no haces caso, te vamos a matar a un familiar”.