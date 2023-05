Carlos Vargas fue invitado al capítulo del martes 9 de mayo de 2023 en ‘La tele letal’, programa en el que le empezaron a preguntar de política a pesar de que este advirtió que no sabía mucho del tema.

(Vea también: Moure y De Francisco avisaron a Corcho que terminaría “de patitas en la calle”)

En ese sentido le mostraron las fotos de algunos personajes, como Iván Duque y Gustavo Petro, sobre los cuales quisieron condicionar su opinión.

En el caso de Duque, Vargas dijo: “Yo no entiendo mucho de política”, frente a lo cual Santiago Moure interrumpió para decir con algo de jocosidad que el expresidente “tampoco” entendía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RedMásTv (@redmastv)

Lee También

Carlos Vargas, frenado cuando habló de Gustavo Petro en ‘La tele letal’

Pero Vargas quiso emitir un concepto más de Petro, de quien Moure y De Francisco dicen ser seguidores y al que apoyaron desde la campaña presidencial. Sin embargo, cuando Vargas comenzó su despachada, lo frenaron en seco.

“Yo voté por Petro y hasta ahora me siento medioasustado”, alcanzó a decir.

Al respecto, Martín de Francisco le preguntó: “¿Por qué?”, ante lo cual Vargas empezó a contestar: “Ignoro la política, soy rebelde y voté por él…”.

Lo particular fue que Moure no dejó que el invitado terminara lo que iba a decir, pues lo interrumpió y le cambió el tema.

“Pero no hablemos de Petro, ¿usted votó por Duque?”, dijo Moure. “No”, contestó Vargas, con lo que les dio tranquilidad a los conductores de ‘La tele letal’.

Pero el asunto no paró ahí, ya que al final del programa le mostraron a Vargas una imagen de Petro mirando por una ventana, frente a lo cual Moure volvió a intervenir.

“Ahí Petro está diciendo: ‘Uy, yo no pensé que esto fuera a ser tan difícil”, frase que fue usada por Vargas para otro varillazo al presidente, dejando ver su aparente arrepentimiento por votar por él.

“Dios mío, yo pienso lo mismo. Yo no pensé que esto fue a ser tan difícil, pero guardo la esperanza”, apuntó el invitado con tono de preocupación.

En ese instante Moure terminó la entrevista con una frase de halago: “Por eso, Carlos Vargas está acá en ‘La tele letal’”. “Ay, me echaron, me morí”, replicó Vargas en medio de risas, lo que llevó a Moure a matizar la situación: “Podríamos quedarnos eternamente, pero no hay tiempo”.

En video, la particular situación (minutos 44:20 y 49:27):