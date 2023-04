Jorge Alí Triana se despachó en el programa ‘La tele letal’, donde criticó con diferente racero a Iván Duque, presidente de Colombia entre 2018 y 2022, y a Gustavo Petro, actual jefe de Estado.

(Vea también: Petro comete monumental descache y periodistas se le burlan en vivo: “Tampoco…”)

El artista de 81 años de edad fue consultado inicialmente por Duque, al que rechazó por su gestión. Sin embargo, también fue drástico con Petro, pese a que confesó haber votado por él y ser seguidor de sus propuestas.

“Iván Duque que entró a la historia”: Jorge Alí Triana

El director bogotano, célebre por obras como ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ y ‘Bolívar soy yo’, se refirió en términos despectivos del exmandatario.

“Es el peor presidente que ha tenido la historia de Colombia. Un palabrero”, consideró en inicio.

Pero su desatada, que fue corta, no paró ahí, ya que le otorgó una distinción nada prestigiosa a Duque por su desempeño, mostrando así su desaprobación hacia él:

“Ocupa un lugar destacado en la historia de Colombia”, apuntó.

Lee También

Según Jorge Alí Triana, “Gustavo Petro es un prepotente”

Pese a que el veterano hombre del mundo de las artes dijo que espera que al líder del Pacto Histórico “le vaya bien” y que está “de acuerdo” con las reformas que este promueve, no ahorró comentarios para criticar su forma de ser.

“Su gestualidad y su prepotencia no me gustan mucho, me parece que Petro no escucha mucho, tiene una idea muy metida en su cabeza y es terco”, consideró.

Fue así como cerro indicando que pese a ello, le tiene fe: “Ojalá esa esperanza que tenemos muchos colombianos, se cumpla”.

En video, las palabras de Jorge Alí Triana (minuto 46:42):