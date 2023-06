Iván Lalinde, a pesar de que no lo parezca y que se muestre muy joven y activo, ya está sobre los 50 años y asimismo su trayectoria en los medios es bastante extensa. Tanto así, que está trabajando en los medios desde 1997, con muchos cargos y cambios de empresas reconocidas, pero fue por fuera de estas vivió su etapa más difícil.

Mientras hablaba de cómo superar crisis emocionales, personales y laborales, en el programa ‘Bravíssimo’ de CityTv hizo un recuento de todo su palmarés. Empezando en Caracol televisión y con varias etapas en este canal, pero también saltando al Canal RCN en un par de oportunidades y pasando por el Canal 1 en otra de sus experiencias.

(Lea también: Iván Lalinde se disculpó en ‘Día a día’ por gesto en vivo: “Se me salió el Chucky”)

Iván Lalinde se confiesa sobre su experiencia en los medios

En varias oportunidades se ha conocido que una de las etapas más difíciles que vivió, incluso llegando a hablar de depresión y crisis personal. Por eso, en la mencionada entrevista, le consultaron sobre ese problema que se conoció mientras estaba en ‘El desayuno’ del Canal RCN y la etapa como desempleado.

Pero él no quiso hablar de ese caso puntual, se refirió a que siempre ha buscado cambios de trabajo y ambiente, para así aprender y evolucionar: “¡Qué pereza la vida plana! Y como siempre he sido inquieto, nunca me ha gustado quedarme quieto. Cuando siento que las vainas se vuelven rutina, digo: ‘¿Qué hay que hacer?, ¿Aquí qué pasó?’, yo me desespero. A mí me gusta la rutina porque soy ordenado, pero cuando se vuelve paisaje, ya aprendí y se vuelve un tema rutinario, hay que hacer algo”.

Y aunque muchos pensarían que se ha ido mal de los empleos que ha tenido, Lalinde aclaró que se pudo quedar siempre en Caracol Televisión, pero su decisión era buscar cambios:

“Pudiendo estar tranquilo en Caracol Televisión, desde 1997, donde siempre me quisieron, me han querido, me han tratado bien, me han dado oportunidades, me han movido. Caracol es mi casa, pero yo voy y vuelvo, voy y vuelvo. Esta semana estuve en una de las oficinas de las jefes administrativas y me preguntaba: ‘¿Cuántas veces has ido y has venido?’, le dije que 4. Y en esas 4 siempre me he sentido bien y han sido etapas diferentes”.

Y sobre esa crisis que vivió en su etapa en ‘El desayuno’ del Canal RCN, el presentador prefirió resaltar que le quedó una gran amiga como Yaneth Waldman, con quien manejaron las dificultades y hoy en día tienen mucho contacto.

Lee También

En ese recuento laboral, Iván Lalinde resumió lo que hizo desde 1997 al 2023 en medios: “Del 97 al 99, Caracol. Del 99 al 2003, RCN. Del 2003 al 2008, Caracol… Del 2010 al 2016, caracol. Del 2017 al 2019, Canal 1. Del 2018 al 2020, RCN. Y del 2021 a ahora, Caracol”. Pero hay un hueco en su resumen, es de 2008 al 2010, que fue muy fuerte para él y le quedaron muchas lecciones:

“Del 2008 al 2010, independiente y fue un desastre, me fue como un jop…, además había una crisis financiera mundial horrible. Pero bueno, experimenté y aprendí”.

Según dijo Iván Lalinde, seguramente, se pueden venir más cambios en su carrera, pero por ahora está en ‘Día a día’ de Caracol Televisión y siempre es considerado para los programas musicales de la noche en el mismo canal que se emiten por temporadas.