Aunque las personas en redes sociales pueden ser muy duras y juzgar a quien expresa sus pensamientos, posiciones, sentimientos y decisiones sobre religión y política. Pero Iván Lalinde tuvo una interacción con sus seguidores en las preguntas y respuestas de Instagram, destapando estos dos aspectos de su vida.

Y así como contó muchos detalles de sus preferencias y gustos, también como ha compartido todo tipo de intimidades familiares y de amigos, el presentador paisa confesó lo que piensa sobre la religión. Además, aclaró que la situación del país le preocupa y no se quedó callado o ignoró este tema, tan delicado en el último tiempo.

Tal como hace cada mañana, antes de ir a presentar en ‘Día a día’, Lalinde revisó sus redes sociales y respondió una serie de preguntas que llegaron sobre su vida. A pesar de ser sobre aspectos privados y que pocas personas de medios se atreven a tocar en público, él no tuvo ningún inconveniente en aclararlos.

“¿Eres religioso o en qué crees?”, fue la primera pregunta de esta sesión que respondió. Y aunque se recuerda que ha mostrado espiritualidad y fe en el último tiempo, en medio de las situaciones de salud que vivieron sus padres, prefirió aclarar su postura en los temas religiosos:

“No, religioso no soy, soy creyente. Sí, soy creyente. Creo mucho en Dios, me gusta orar, me gusta meditar…”.