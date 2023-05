El curioso momento ocurrió durante la dinámica que hicieron en el programa matutino de Canal Caracol, que tuvo como invitado al ‘Tino’ Asprilla y ‘Caremonja’, la cual consistía en que cada persona que sacara un palo de madera en popular juego ‘Jenga’, tenía que responder preguntas incómodas o pasadas de revoluciones.

(Vea también: ‘Desafío’ vs. ‘Masterchef’: solo uno fue el rey del ‘rating’; funcionó el cambio)

Así pues, una de las presentadoras de ‘Día a día’ que se vio en aprietos por la pregunta que le salió fue Carolina Soto, quien tuvo que responder: ¿Por cuánto dinero posarías sin nada para redes sociales? Una cifra”.

Iván Lalinde fue quién hizo el interrogante, no sin antes lanzarle un coqueteo a su compañera de trabajo, pues el presentador remató la frase diciendo: “Caro, a todos nos gustaría…”.

Acto seguido, Soto tomó la palabra y explicó que no lo haría por más plata que le ofrecieran, dando a entender que a su esposo no le gustaría la idea.

“No, es que no puedo. La plata o se me daña el matrimonio. Y no, mi matrimonio por siempre”, dijo.