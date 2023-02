Todo se dio en uno de los conciertos del Carnaval de Barranquilla 2023, previo a la Batalla de las flores en la que Laura Acuña se robó el ‘show’ en la carroza de Caracol TV. A la tarima se subió Zion y Lennox y ‘Carito’ Soto y su esposo no ocultaron su gusto por algunos temas, pero especialmente por la canción ‘Mi tesoro’.

Cuando esa melodía sonó, la famosa de Caracol y su marido se pusieron a bailar muy románticos, como se ve desde el minuto 1:50 de este video de Pulzo con lo mejor del Carnaval, acompañando a talentos de dicho canal.

“Y es que eres tú mi tesoro, cómo te adoro, cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro. Yo me robé tu corazón y no te lo pienso devolver, aunque yo he fallado y tú has fallado, no vivamos el ayer”, dice parte de la letra del tema que bailaron Carolina y Germán, delante de amigos como Carolina Cruz, Carlos Calero y Juan Diego Venegas (que también estuvieron en la nombrada carroza luciendo vestidos hechos con telas recicladas).

Pero ese no fue el único episodio amoroso de los esposos González-Soto, en varios momentos se le vio a él estar muy atento con ella; todo el tiempo la trató de manera especial, como una reina. Su caballerosidad y amor por la conductora de televisión caleña fue evidente.

La pareja esperaba disfrutar más del Carnaval de Barranquilla, sin embargo, no todo fue felicidad y amor, también les tocó cambiar sus planes porque Germán se enfermó; al parecer, le dio una maluquera por algo que comió o por una virosis que hubo en su hogar.

Quién es el esposo de Carolina Soto, de ‘Día a día’

Como se mencionó, se llama Germán González. Él es ingeniero mecánico y, dijo la misma ‘Carito’ en este video de Pulzo, es un paisa muy trabajador.

Se sabe que Germán no hace parte del medio televisivo de su esposa y que ha trabajado en, entre otros lugares, una multinacional. “Hace botellas de vidrio”, dijo en algún momento la famosa de ‘Día a día’ sobre su marido.