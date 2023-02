Los esposos llegaron a Barranquilla el viernes 17 de febrero; asistieron a la coronación del rey y la reina del Carnaval en un concierto que contó con artistas, como Zion y Lennox y el Gran Combo de Puerto Rico.

Al siguiente día, Soto y González salieron a las calles de la ‘arenosa’ a disfrutar del desfile de la Batalla de Flores, como se aprecia en la siguiente publicación, y se encontraron con varios de sus amigos famosos que estaban en una carroza de Caracol.

La pareja volvió al hotel para retomar energía y asistir al Metro concierto, el ‘show’ más apetecido del Carnaval de Barranquilla por las presentaciones de Juan Luis Guerra, Peter Manjarrés, Ryan Castro y más. Sin embargo, sus planes cambiaron.

Qué le pasó al esposo de Carolina Soto en el Carnaval de Barranquilla

La caleña compartió a través de sus historias de Instagram que González empezó a sentirse muy mal del estómago y desistió de ir al ‘show’, la razón principal por la que viajaron.

Contó que hace unos días, ella y sus hijos tuvieron un virus de “gastroenteritis”, pero que a su esposo no le dio porque estaba en México. Sin embargo, por el malestar que le dio comenzó a sospechar que era eso; también planteó la posibilidad de que un chorizo “le cayó mal”.

“Mija con decirle que Germán es todo sí. No tengo recuerdo que diga no a algo. Cómo estará de maluco para perderse el concierto. Primera vez en 10 años que me dice: ‘Amor, no puedo ir, no me da’“, relató la presentadora de ‘Día a día’.

El mismo esposo de la también empresaria habló de la maluquera que le dio: “Re mal, re mal. Me duele el estómago, tengo la barriga superinflamada, amor, retorcijones; ganas de vomitar. Algo me cayó mal o me dio ese virus. Maluquísimo”.

Soto publicó la siguiente imagen de su marido y aseguró que trasnocharon por su malestar:

La presentadora de ‘Día a día’ también aprovechó para recuperar su voz, pues se afectó su garganta por tanto gritar en la Batalla de Flores.