A través de sus redes sociales, Iván Lalinde, presentador de ‘Día a día’, le contestó a un fanático sobre si era cierto que el caía mal ‘Guajira’, finalista del concurso de supervivencia del Canal Caracol.

El comunicador, sin pelos en la lengua, señaló que no tiene nada en contra de la primera finalista del ‘Desafío’ y explicó que si alguna vez dijo algo negativo de ella en el programa matutino, fue a raíz de lo que pasó en el capítulo que salió al aire en la noche anterior.

De hecho, Lalinde, fiel a su estilo, fue claro al decir que hubo algunas actitudes de la mujer durante la competencia que no le gustaron, pero que eso no lo hace pensar que es una mala persona.

“No, a mí no me cae mal nadie del programa, es un espacio de entretenimiento, lo que pasa es uno comenta lo que ocurre en el capítulo anterior. Yo dije que a veces tenía momentos de ser muy fuerte. No me cae mal, es una bacana. Todas las personas que hay ahí son muy chéveres”, precisó.