Lejos de la controversia en la que están jugadoras que no volvieron a ser convocadas en la Selección Colombia, una representante del equipo nacional compitió en otro gran escenario.

La santandereana Daniela Arias, que fue una de las titulares en la victoria 2-0 contra Corea del Sur en el Mundial Femenino, revivió desde el minuto 17:05 de este video cómo fue su experiencia en un ‘reality’ muy popular por estos días.

La defensa santandereana de 28 años, actual futbolista de América de Cali, participó en la edición del 2019 en el ‘Desafío’, que llegó a su final de temporada en medio de sorpresas.

Arias, una de las jugadoras que ha compartido detalles de su vida en pareja, explicó la manera en la que esa participación le cambió la manera de llevar a cabo algunos de sus hábitos.

Invitada en el Canal TRO, la futbolista fue una de las participantes en ‘Desafío Súper Regiones’ en 2019, cuando representó a los santandereanos y fue eliminada en la tercera ronda.

“Antes me inventaba unas dietas, que no como esto o aquello, pero después del ‘Desafío’, pues sí me cuido, pero ya no pienso tanto para comer. En el ‘Desafío’ aguanté mucha hambre”, recordó.