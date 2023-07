Este lunes 24 de julio, sobre las 9 de la noche, debuta la Selección Colombia femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 ante Corea del Sur por la primera fecha de la fase de grupos.

Dentro del grupo hay ilusión de superar la mejor presentación histórica: los octavos de final en Canadá 2015, pues hay jugadoras muy talentosas, con un gran presente en Europa y, luego de lo mostrado en la Copa América del año pasado, hay confianza para superar la fase de grupos y llegar lo más lejos posible en la cita orbital.

Sin embargo, hay otras jugadoras de gran experiencia y con buen presente que pudieron ser tenidas en cuenta para el torneo internacional, aunque hace más de 4 años que no las llaman: Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Isabella Echeverry y Vanessa Córdoba.

Tres de las cuatro siguen activas y tuvieron una gran temporada en Italia, México y Colombia, respectivamente, pero están “vetadas” porque denunciaron irregularidades dentro del cuerpo técnico y exigieron sus derechos.

Por qué hay vetadas en la Selección Colombia

Yoreli Rincón, la jugadora más conocida del equipo nacional junto a Catalina Usme antes, era la mediocampista más talentosa de la Selección, tanto que pudo salir del país y crearse gran reconocimiento también en el exterior. Sin embargo, como ella misma contó en ESPN, una vez publicó un video diciendo que lo que habían ganado en la Copa Libertadores por quedar campeonas con el Atlético Huila se los iban a quitar por una deuda del club.

“Duramos 9 horas en el aeropuerto y nos contaron que como el Huila le debía una plata a la Dimayor, iban a coger nuestro premio para saldar esa deuda, así que yo subí un video hablando de eso y se viralizó“, comenzó contando Yoreli.

“Luego, en la cena de felicitación había una tensión por ese video hasta que caímos en cuenta que no nos iban a quitar lo que nos ganamos, pero nos ponían una X para la Selección y desde entonces no me llamaron más“, agregó la excapitana.

Por otro lado, Isabella Echeverry en 2019 publicó un video junto a Melissa Ortíz, las dos ya retiradas, en donde afirmaron que se cansaron de callar y que dirían todos los manejos irregulares por parte de la federación y del cuerpo técnico.

Decidimos ser honestas con la realidad del futbol en nuestro país. Con una serie de videos queremos crear conciencia y conocimiento. Amamos a nuestro país y queremos que las cosas cambien para el bien de las mujeres futbolistas. ✊🏼@Isaeche11 #menosmiedomasfutbol #speakup pic.twitter.com/9U6gsLbpvu — Melissa Ortiz (@MelissaMOrtiz) February 18, 2019

“Nos sentimos amenazadas, no nos pagan, ya no nos dan vuelos internacionales, los uniformes son viejos, la Federación ha cortado a jugadoras por hablar y un empleado trató de venderme mi propia camiseta. Ya no tenemos miedo y estamos acá para hablar” dijeron en el video las jugadoras de ese momento, un video que no le gustó a la federación y desde entonces tampoco las llamaron más.

Por su parte, Natalia Gaitán, quien también se desempeñaba como capitana de la selección, estuvo en una rueda de prensa junto a 11 jugadoras más y Acolfutpro, la asociación que vela por los derechos de los futbolistas en el país, en la que contaron todas las irregularidades que hubo en su momento.

“Los dirigentes han afirmado que nunca habían recibido declaraciones por nuestra parte y que hasta ahora estamos saliendo al aire. Yo, Natalia Gaitán, capitana de Selección Colombia por más de 10 años, he tratado de muchas formas comunicarme con ellos. Tengo una carta del año 2012 donde informamos sobre tres temas principales y que tiene sello de recibida del 14 febrero de ese año”, dijo Natalia.

En esa época, hubo problema con la hoy capitana de la selección, Daniela Montoya, y el actual entrenador, Nelson Abadía, ya que el presidente de la Difútbol en ese entonces, Álvaro González, aseguró en una grabación que no los quería más en el equipo nacional.

“Si considera que 20 millones son mucho o que si 15 es poquito, ¿Por qué primero no piden un concepto? No pues es que Nelson es un…, perdonen la palabra, pero Nelson no puede seguir ahí ¿Qué hace uno? El que manda manda así mande mal. Señor Nelson, chao papito, así de fácil”, afirma González en la grabación.

Por otro lado, en dicha rueda de prensa Echeverry también tomó la vocería y agregó: “Fui parte de una convocatoria paralela en una sub 20, tengo un recibo que le doy al entrenador Felipe Taborda -a su cuenta personal- por mi estadía, alimentación y transporte, sin saber que estaba pasando”.

Finalmente, concluyó con molestia por falta de entrenamientos: “Después de Londres quedamos 700 días sin concentraciones o competencias, luego de Río fueron 400 días sin entrenamientos de la Selección Colombia”.

Durante ese año, la hija del histórico arquero de la Selección Colombia Óscar Córdoba, Vanessa Córdoba, se refirió también a los hechos irregulares y por eso tampoco fue más tenida en cuenta para vestir la camiseta del equipo nacional.

Por su parte, el técnico Abadía asegura que no hay ninguna orden de no llamarlas, sino que simplemente no lo hace por temas estadísticos ya que, según él, las ve cada 8 días en los partidos pero no cumplen con los papeles que él necesita en el equipo.