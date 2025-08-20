A través de las redes sociales, Antonio Casale anunció el nuevo trabajo que tendrá, el cual fue aplaudido por varios seguidores, ya que recuerda los orígenes del periodista y analista deportivo.

El también presentador confirmó que vuelve a los “‘decks'”, es decir, a las consolas para mezclar música con un evento llamado ‘El prom’, que recuerda la mejor música de los años 80 y 90.

“Vuelvo a los ‘decks’. Espero que me acompañen el viernes 24 de octubre en el Lourdes Music Hall en Bogotá, en ‘El Prom’, con mis amigos de la Superestación”, escribió.

Cabe recordar que si bien Casale se fue de RCN Radio, aún está vinculado con ESPN con el programa ‘ESPN F360’ y con ‘Contragolpe’, del Canal Trece.

Por qué se fue Antonio Casale de RCN Radio

Días después de que se conociera la salida de RCN Radio, Casale, que es reconocido por ser seguidor de Millonarios, rompió el silencio para contarles a sus seguidores la razón real de su salida y que así se acabe toda la especulación.

“Agradecer a RCN Radio por estos 14 años. Las razones de mi partida: las diferencias con quienes manejan los hilos de la compañía y están en todo su derecho. Mucha suerte a Pipe Cadavid al frente de En la jugada, seguro lo va a hacer muy bien porque es muy pilo”, dijo Casale.

Y agregó: “Ya estaremos de nuevo en la radio en algún lado, no sé donde, no hay tratativas, esto está muy reciente. Espero estar en radio porque es lo que me apasiona. Gracias a todos, a los millones de amigos. Gracias por darnos la oportunidad de entretenerlos, estar a su lado y pasarla bien“.

