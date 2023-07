Por: Felipe Galindo/periodista de Pulzo.

Este lunes 24 de julio, la Selección Colombia debutará en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda contra Corea del Sur, en un juego reñido que definirá el camino de la Tricolor en el grupo H.

Así pues, de cara al pitazo inicial en el Sydney Football Stadium, Pulzo habló con Myriam Guerrero, exfutbolista y exentrenadora de la Selección Colombia Femenina, sobre el presente del combinado nacional y lo que espera del grupo que dirige Nelson Abadía en la Copa Mundo.

En un principio, la primera capitana de la Selección Colombia manifestó su orgullo por la tercera clasificación del país a un Mundial Femenino, pues hizo énfasis en que todo el esfuerzo que ella y sus compañeras hicieron hace 30 años se está viendo reflejado.

Asimismo, la exjugadora entregó un balance sobre lo que espera de la Tricolor en el certamen internacional, las figuras del equipo y la situación con las futbolistas vetadas.

¿Qué opina del proceso a cargo del DT Nelson Abadía?

“Lo que ha hecho es porque ha tenido el mérito, porque ha cumplido y porque las cosas se les han dado. Le deseo todo el éxito del mundo, ojalá la idea que quiere presentarle al mundo sea tan clara que Colombia supere todas las fases”.

¿Cuáles son los puntos altos de la Selección Colombia Femenina?

“Catalina Pérez ha demostrado que tiene las condiciones para defender el arco; en la defensa, Daniela Arias marca diferencia por arriba y abajo, es muy aguerrida; en la mitad, Lorena Bedoya es silenciosa, pero es el motor para recuperar; adelante, tenemos a Catalina Usme y a Linda Caicedo por los costados. Pienso que eso son los fuertes de Colombia para este Mundial”.

¿Cómo llevar a Linda Caicedo, de 18 años, figura de Colombia y Real Madrid?

“Debemos ser conscientes y equilibrados, todo lo que le ha pasado a Linda Caicedo ha sido muy rápido, la idea es poderla mantener con los pies sobre la tierra, hacer que ella funcione para el equipo y tener en cuenta que es un juego colectivo, no de estrellas o individual. Esperemos que sea así y que no pase como con otros jugadores que se han inflado y se explotan antes de lo que pensamos. Los procesos en el fútbol femenino son mas sólidos, no hay que ponerle el peso del grupo a ella, es muy joven“.

¿Leicy Santos es la encargada de llevar las riendas del equipo?

“Leicy es la que más características tiene, ha madurado muchísimo en el Atlético de Madrid, se presta para ello, siempre está donde está la jugada y eso hace que el equipo pueda confiar en ella, tener ese punto de referencia para que llegue el balón, lo distribuya y busque el gol. Quiera Dios que la lesión que superó no le vaya a jugar una mala pasada”.

¿Qué opina de las jugadoras vetadas en la Selección? Mucho se habla, pero poco pasa…

“Me parece lamentable que jugadoras del talante de Natalia Gaitán, Yoreli Rincón y Vanessa Córdoba estén al margen de lo que necesita la Selección por criterios de escritorio, porque se atreven a decir la verdad, a denunciar… Es un tema serio, delicado, pienso que eso nunca debió pasar, cada una que habló lo hizo reclamando sus derechos”, finalizó.