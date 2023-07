La Selección Colombia disputará su tercera Copa del Mundo y está enfocada en superar lo hecho en las ediciones anteriores, poniéndose como objetivo ser campeonas del certamen, para ello tendrá que superar los rivales que forman parte del Grupo H del Mundial, Corea del Sur, Alemania y Marruecos. Aquí viene un análisis de los rivales que enfrentarán las dirigidas por Nelson Abadía.

El primer rival en el mundial será Corea del Sur, el encuentro se disputará en el Sydney Football Stadium y es fundamental ya que, en teoría, es con la selección que se disputará el segundo tiquete a los octavos de final. Las asiáticas disputarán su cuarto mundial, solo han ganado un partido en la historia de la competición, ha anotado 6 goles y ha recibido 27 anotaciones.

Las subcampeonas de la Copa Asiática están dirigidas por Colin Bell, exjugador Ingles quien en 2011 empezó a entrenar en el futbol femenino, es entrenador del equipo desde 2019 y es el primero en llevar a Corea a la final de un torneo de selecciones femeninas. En cuanto a jugadoras la más destacada es Ji So-yun quien jugará su tercer mundial, Ji es una leyenda en el Chelsea donde ha conquistado 6 ligas inglesas y varias copas locales, junto a ella están la defensa del Madrid CFF Lee Youngju y la delantera Lee Geummin.

Las dos veces campeonas del torneo y actuales subcampeonas de Europa son el equipo más fuerte del grupo, tienen un proceso desde 2019 cuando la exjugadora Martina Voss-Tecklenburg asumió la dirección técnica del equipo, disputando el pasado mundial de Francia y quedando eliminada en cuartos de final ante Suecia.

Alemania cuenta con su máxima figura, Alexandra Popp de 32 años, que se perdió la final de la Eurocopa 2022 por lesión, disputará su 4to mundial y es la goleadora del equipo, junto a ella tiene a su compañera de equipo Svenja Huth que es el motor de la selección junto con la joven estrella Lena Oberdorf, tal vez la mejor centrocampista defensiva hoy por hoy. Jule Brand, Lina Magull, Klara Buhl, Merle Frohms y Sara Däbritz son otros de los grandes nombres que hacen parte de la lista definitiva.

En el Perth Rectangular Stadium, la Selección Colombiana se enfrentará a Marruecos, quien debuta en Mundiales y clasifico a esta copa mundial tras ser la subcampeona de la copa Africana. Las Leonas de Altas están dirigidas por el ex jugador Reynald Pedros, quien dirige en el futbol femenino desde 2017, donde comandó al Lyon a 2 títulos de Champions femenina.

اخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني النسوي قبل لقاء منتخب جامايكا

🎥 Last training session for our Women's National Team before facing Jamaica 🇯🇲#DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily #AtlasLionesses pic.twitter.com/3ufc81kLlp

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) July 16, 2023