La Copa Mundial femenina de la FIFA, para la que la Selección Colombia Femenina confirmó las jugadoras que integrarán el grupo con el que competirá, está a la vuelta de la esquina y mientras se siguen anunciando las listas de los 32 equipos participantes, algunos anunciantes y empresas ven en este mundial la oportunidad para lanzar grandes anuncios publicitarios que ayuden tanto al futbol femenino como a su producto.

Estos son los anuncios más destacados de las Selecciones que participarán en este mundial de Australia y Nueva Zelanda

La Selección de Portugal fue una de las primeras en anunciar su lisa para la competición y lo hizo de la mano del Banco Português de Investimento, un emocionante comercial donde un padre que esperaba la llegada de un sucesor se desanima al enterarse que tendrá una hija, el padre termina dándose cuenta de su error a medida que la hija va consiguiendo éxitos. El spot comercial cierra con la frase: “Nunca más será como antes, el mundo ya está cambiando el mundo”.

Uno de los mejores hasta ahora lo ha mostrado Francia junto con la compañía de comunicaciones Orange, en el comercial nos muestran un video donde con un truco de edición van a sorprender al futbolero ya que no van a notar la diferencia entre masculino y femenino.

Una de las anfitriones del certamen mundial se une con la famosa marca deportiva para dejar todo de cabeza, la estrella de las Matildas Sam Kerr utiliza su conocida celebración, en la cual hace una pirueta acrobática, para darle la vuelta a todo su mundo.

En Brasil la confederación unió fuerzas con Neoenergia, uno de los líderes del sector eléctrico en el país para apoyar al equipo femenino, en este anuncio la estrella Brasileña y jugador del Real Madrid Rodrygo Goes se pone la camiseta de la delantera Geyse y da el mensaje a sus demás coterráneos, es momento de animar a las mujeres.

En Irlanda el gigante televisivo Sky nos muestra esta historia donde una pequeña aficionada, pese a todo lo que le dicen los demás cree y apoya a su equipo que debuta en las copas mundiales de la FIFA.

En Estados Unidos sacan la chapa de campeonas y con Fox Sports hacen este anuncio en donde saben que todas las selecciones harán lo posible para que ellas no logren su tercer titulo consecutivo, cosa que no parece preocuparle mucho a las jugadoras.

This summer on FOX, it’s the USA vs The World as the @USWNT goes for a three-peat in the @FIFAWWC 🏆🇺🇸 pic.twitter.com/Jr2NXQV453

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 9, 2023