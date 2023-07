Marta, Alex Morgan, Alexia Putellas, quien sigue en duda por lesión, Linda Caicedo… son muchas las estrellas que se dan cita durante este mes en Australia y Nueva Zelanda para intentar llevar a su selección a la gloria en el Mundial de fútbol femenino. Pero, a pesar de todos estos nombres, este Mundial está marcado por las muchas ausencias que hay, ya sea por decisión propia, por no haber clasificado con sus selecciones, por decisión técnica o, en su mayoría, por lesión.

La primera gran ausencia es la de la considerada por muchos la mejor portera del mundo y de la década, Tiane Endler. La selección chilena no consiguió clasificar al Mundial y con ello nos perderemos actuaciones estelares como la que tuvo Endler en el Mundial de 2019 frente a Estados Unidos.

Otra de las mejores porteras del mundo, la española Sandra Paños, no ha sido convocada por su seleccionador, después de un año tumultuoso en el que varias jugadoras dieron un paso al lado en la selección a modo de reivindicación ya que pedían varias mejoras que han ido llegando con cuentagotas,muchas de ellas pidiendo volver y unas pocas manteniéndose en su posición de no volver hasta que no vean una intención clara de mejorar. Es el caso de Mapi León y Patri Guijarro, central y pívote del FC Barcelona y jugadoras de talla mundial, quiénes han tomado la decisión de no ir al Mundial ya que consideran que no ha cambiado nada dentro del seno de la selección y por tanto sus peticiones no han sido atendidas.

Más cruel aún es el caso de las lesiones, en su mayoría lesiones de ligamento cruzado, que va a privar de jugar este Mundial a jugadoras de la talla de Christen Press (EE. UU), Tobin Heath(EE. UU), Becky Sauerbrunn (EE. UU), Macario (EE. UU) , Sam Mewis (EE. UU), Miedema (Países Bajos), Beth Mead (Inglaterra), Leah Williamson (Inglaterra), Cascarino (Francia), Katoto (Francia), Ludmila (Brasil), en este último país, los funcionarios tendrán permiso especial para ver los partidos.

Y este Mundial, marcado por las lesiones, ha comenzado en esa fatídica línea, después de que una de las dos anfitrionas y favorita a ganar, Australia, se haya estrenado sin su superestrella Sam Kerr, una de las futbolistas que mejor cobró el año anterior. La atacante del Chelsea, cara visible de este Mundial e ídola de masas ha sufrido una lesión en los entrenamientos y ha anunciado que va a perderse los primeros partidos de la fase de grupos, uniéndose así temporalmente a la larga lista de jugadoras arriba mencionadas.