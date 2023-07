Los funcionarios públicos en Brasil podrán llegar más tarde al trabajo para ver los partidos de la selección nacional en el Mundial Femenino de fútbol, anunció este martes el gobierno, una medida antes reservada a la competencia masculina.

(Vea también: “Superinjusto”: Leicy Santos, con taches arriba por amistoso suspendido contra Irlanda)

“Es una medida de equidad, garantizando a los servidores y servidoras que deseen ver los juegos el mismo derecho que tuvieron durante la Copa del Mundo de fútbol masculino”, dijo la ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, Esther Dweck, citada en un comunicado.

¡Lista completa 📝 de 23 futbolistas que representarán a Sudamérica⚽️🏆en el Mundial Femenino🇦🇺🇳🇿2023!

✔Grupo F Brasil🇧🇷 debuta 24/7 vs Panamá🇵🇦

✔Grupo G Argentina🇦🇷 debuta 24/7 vs Italia🇮🇹

✔Grupo H Colombia🇨🇴 debuta 24/7 vs Corea del Sur🇰🇷 pic.twitter.com/EdtpJ6Ch4N

— Mario Cubilla (@mariocubilla_) July 17, 2023