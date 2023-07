En el capítulo del pasado viernes 21 de julio quedaron definidos los finalistas del ‘Desafío The Box‘, de Caracol TV. Así las cosas, Aleja, Yan, Sensei y Guajira serán los que se disputarán el premio en la gran final que está programada para el próximo martes 25 de julio.

Hasta este 23 de julio están abiertas las votaciones para que los colombianos eligan a su favorito y el que se llevará el premio millonario con el que los concursantes podrán cambiar sus vidas para siempre.

Precisamente, en el programa ‘La Red’, de Caracol TV, los entrevistaron a los finalistas y les preguntaron a cada uno lo que harían en caso de llegar a ganar el ‘Desafío’, que este año entregará 400 millones de pesos para el ganador.

Yan, en primer lugar, respondió con un deseo que quiere cumplir y que no ha podido por falta de recursos: “Principalmente acabar de construir mi casa y sueño con ir con mis papás a que conozcamos el mar”.

Sensei, por su parte, fue mucho más recatado y los destinaría para sus proyectos personales: “Quiero expandir el gimnasio y me gustaría invertir en propiedad raíz”.

Guajira sorprendió con su declaración porque hizo a un lado el dinero y habló más de deseos personales en la competencia y su objetivo de quedarse con el ‘Desafío’: “No he pensado en ese tema, mi sueño es mucho más que dinero. De hecho si me pones a elegir entre mi nombre en la copa o los 400 millones, me quedó con la placa”.

Finalmente, Aleja también confesó que tiene un objetivo de cumplirles el sueño a varios de sus familiares, aunque también reveló un proyecto personal que tiene pensado: “Le termino de hacer la casa a mi abuela, pagar la de mi mamá y montaría mi emprendimiento”.