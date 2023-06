Las aplicaciones de citas se han convertido en una salida para esas personas que no son muy dadas a la vida social, por diferentes factores y condicionantes, pero también hay resistencia al uso que se les da. Y esas diferencias fueron muy notorias en medio de una conversación que se vio en el programa ‘Bravíssimo’ entre 3 presentadoras que abordaron el tema.

Las conductoras del programa Sandra Mazuera y Mónica Molano estaban entrevistando a su colega Silvana del Mar, que antes se conocía como Silvana Altahona. Una presentadora colombiana que salió hace varios años del país para estudiar en Inglaterra y allá se enamoró y terminó viviendo con ese hombre en Estados Unidos.

(Lea también: Marcelo Cezán, incómodo por lo que dijo Felipe Arias sobre relaciones con mujeres jóvenes)

Establecida en Miami, pero después de pasar por un divorcio, Silvana ha dedicado su vida a la presentación y también a escribir, justamente, volvió a Colombia para presentar su libro ‘Amor a 50 citas’, que cuenta la historia de una mujer que por medio de las aplicaciones para buscar pareja, vive todo tipo de experiencias.

Diferencias entre Silvana del Mar y presentadoras de ‘Bravíssimo’ aplicaciones de citas

Aunque la invitada al programa de CityTv dijo que ella usó esas ‘apps’, aseguró que apenas llegó a tener 10 encuentros o citas y en el libro hay una parte de sus experiencias. Las otras llegan de relatos de otras personas, investigaciones y de la ficción, pero sí tuvo contacto con este mundo y lo hizo tanto de forma virtual como en encuentros físicos.

Silvana del Mar Altahona defiende las aplicaciones para citas y las presentadoras de Bravíssimo las critican👀👀 pic.twitter.com/KveD73gBUJ — Ana (@PuraCensura) June 25, 2023

Ante todo esto, Mónica Molano interrogó sobre si había tenido alguna “experiencia maluca” o “un fiasco” y Silvana confesó que en una de las historias de ‘Amor a 50 citas’ es lo que ella vivió con un hombre que ponía fotos de cuando era menor. Por eso, al encontrarlo, se llevó una gran sorpresa:

“El tipo, en las aplicaciones, había puesto sus fotos de hacía 15 años. Cuando llego y lo veo [le digo] eres un poquito más madurito de lo que esperaba. En ese momento, era una de las primeras citas que tenía, no le di mucha importancia, pero ahora me da rabia porque me sentí engañada… Nos tomamos un refresco, hablamos, él iba con la perrita que me enamoró… Entre chiste y chiste le dije: ‘Oye, en las fotos estás un poquito menos madurito, deberías actualizarlas’, pero nunca las actualizó”.

En ese punto el ida y vuelta de preguntas se volvió más frecuente y empezaron a notarse las diferencias de la invitada con las anfitrionas. En un principio Sandra Mazuera le preguntó a su compañera de ‘Bravíssimo’ si había usado alguna vez este tipo de plataformas para conseguir pareja y ella dijo que no, porque recientemente siempre tuvo pareja estable.

Pero el siguiente comentario de Mazuera fue el que calentó todo el ambiente: “Me da oso y me da miedo [risas]”. Ante esto llegó la respuesta de Silvana, defendiendo este tipo de tecnologías y a quienes las usan: “Miedo, sí, yo lo digo ahí [en el libro], hay que ser muy precavido y tomar ciertas medidas previas para saber que la persona sí existe. Porque también hay historias de estafas y de todo”.

Y después, llegó un cuestionamiento de Molano a las mujeres que recurren a estas innovaciones y métodos para sacar provecho:

“Se ha hecho popular que muchas chicas están buscando este tipo de citas para pasarla bueno, vivir bueno, no gastar en restaurantes y consiguen citas… Que les inviten el almuerzo, el desayuno, porque lo están haciendo también”.

Silvana aclaró que no solo pasa con las mujeres, también hay hombres que buscan cosas diferentes a una pareja y por eso pide que todos sean claros con sus intenciones. Pero más adelante, en el mismo programa, Silvana del Mar devolvió el comentario de darle “oso” usar aplicaciones para buscar parejas: “Me causó mucha impresión un comentario que hiciste, que no las has utilizado porque te da oso. ¿Oso en qué sentido?”.

Y Sandra Mazuera, sin querer decirlo, sacó lo que realmente piensa del tema y de esas personas:

“Me da vergüenza, la verdad. Yo no juzgo a las personas que lo hacen, me parecen muy valientes y muy arriesgadas, pero estar uno ahí como en un listado, me parece como necesitado o de mucha necesidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bravíssimo – CityTv (@bravissimocity)

(Lea también: Iván Lalinde lloró al recordar la despedida con su mamá: “Me recuerda todos los amaneceres”)

Y Mónica Molano se sumó a este tema, ratificando lo de su compañera: “Yo también lo he llegado a pensar así. No sé si sea correcto o no, pero tantos hombres que uno puede llegar a conocer en otros sitios”. Ante esto, Mazuera expresó que confía más en Dios, ya que siempre ha mostrado su fe y creencias: “Yo todo se lo dejo a Dios, le digo: ‘Dios, preséntame el amor'”.

Silvana dio a entender que, tal vez, en Colombia no hay la misma actitud o mentalidad que hay en Estados Unidos sobre las innovaciones: “No sé cómo está el tema de ‘dating’ en Colombia, pero en Estados Unidos ha cambiado muchísimo, se ha abierto mucho y no se ve en una connotación negativa. Después de la pandemia, como todo cambió, puedes salir a un bar o restaurante y los hombres no se van a acercar a hablarte, como sucedía antes. Por lo menos, en Estados Unidos, no sé cómo opere ese sistema en Colombia”.

Silvana del Mar dice que el amor no llega a la casa y Mónica Molano le respondió

Después del ida y vuelta con Sandra Mazuera, Silvana del Mar tuvo otro cruce con Mónica Molano. La autora del libro e invitada al programa, dijo bajo su experiencia: “Cuando quieres encontrar el amor, no hay obstáculos. Y si para encontrar al príncipe, tienes que besar 100 sapos, bienvenidos”. Y Mónica Molano se mostró en contra de eso: “Uno no tiene que buscar el amor, el amor llega. Pero cada quien”.

Pero Silvana, con un tono alto y con algo de sarcasmo, dijo: “El amor no te va a llegar a tu casa: ‘Silvana del Mar, soy tu príncipe azul, mírame'”. Y también con su experiencia, Molano respondió y la contradijo: “Pero yo de mi casa, casi no salgo, me la paso con mi perra y con mi gata…”. Y la invitada volvió a responder con esta actitud:

“¿Entonces qué, te va a llegar el amor [señal de golpear la puerta]…?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvana Del Mar (Altahona) (@silvanadelmartv)

Lee También

Y Mónica Molano volvió a decir que sí le había pasado, Silvana lo puso en duda y la respuesta fue firme: “Me ve en el programa y luego, por allá, en una reunión a la que ni siquiera quería ir, conocí a mi actual pareja. Y llevaba muchísimo tiempo sin salir”.

Para cerrar el tema, seguir contando que su libro está disponible en Amazon y que tendrá una segunda edición, Silvana del Mar dejó un mensaje a todos los que dudan de las aplicaciones para tener citas o parejas: