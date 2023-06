Eva Rey lleva casi tres años en su rol de madre y como no usa redes sociales, poco se conoce de cómo lleva su día a día, que es todo un corre corre. La periodista española contó detalles de su vida actual y de su relación con el papá de su hija y pareja.

En una entrevista para Teleanioquia, canal en el que hizo sonrojar a una periodista que se metió con Matías Gaviria en el pasado, Eva Rey reveló detalles de su relación con actual con este hombre.

La española está radicada en Medellín desde que nació su hija y, explicó, esto lo hace para que la niña crezca rodeada de los hermanastros, primos y demás familiares. Eso sí, viaja constantemente a Bogotá, donde también tiene una vivienda y están la mayoría de los famosos a los que ella entrevista.

Por ese trajín es que ella debe dejar algunos días a su hija en Medellín, aunque no lo hace con gusto. “Me voy a Bogotá y vivo permanentemente con la cosa de que no estoy con Lía y soy una mala madre“, dijo como ejemplo de lo que siente.

Algo que destaca es que Matías Gaviria, hermano de un periodista y de un político, es un buen padre. “A mí me toca hacer el esfuerzo de irme, pero él tiene más responsabilidades porque se queda con la niña“, aseguró.

Además, sobre su pareja señaló: “Tengo mucha libertad y tenemos una relación muy madura porque ya nos pilló grandes”.

Lee También

Eva Rey y su pareja Matías Gaviria: cómo fue el embarazo de su hija

“No sé qué va pasar con Matías en un futuro porque nosotros hemos comenzado al revés”, dijo para dar un panorama claro sobre la relación con este hombre.

Y es que la frase tiene mucho sentido porque la noticia de su embarazo fue una sorpresa tanto para ella, como para las personas que siguen su carrera. “Ha habido un choque porque nosotros nos conocimos, nos gustamos, fue un época en la que andábamos todos los días de parranda y quedé embarazada a las 2, 3 semanas de alguien que apenas estaba conociendo y él a mí. Él tiene dos hijos mayores, no creo que fuera su momento. Era plena pandemia. Todo al revés. Nos hemos empezado a conocer es de papás y después de pareja”, contó.

Sin embargo, actualmente dice que se siente cómoda con este hombre y que la llegada de su hija fue con la personas adecuada, pues juntos han logrado salir adelante de esa inesperada situación.

(Vea también: Eva Rey confesó por qué dejó de salir en televisión: “La forma no fue la más bonita”)

“No sé si tanto la edad era lo mejor para mí, lo que sí tengo claro es que me ha pasado con el personaje que me tenía que pasar. Yo creo que me llega a pasar con otro y no estaría contando la misma historia. La edad seguro influye. He hecho muchas cosas y las sigo haciendo. Sigo saliendo y me tomo mis vinos. Si me tengo que caer, me caigo, eso no ha cambiado, sí han mermado. Ahí lo más importante no es la edad, sino la persona”, explicó.

Sobre cómo llevan su vida en pareja, ella no evade cómo es y valora la comprensión que juntos han tenido. “Yo me enfado todos los días. Lo bloqueo todos los días porque a mí sí me han pasado tantos cambios que le digo que la culpa es suya, pero él, en su sabiduría y paciencia, porque menos mal la tiene, volvemos a reencontrarnos. Cada vez menos, pero yo he peleado mucho”, dijo.

Ella no sabe si estarán hasta viejos juntos, pero dice que han “conseguido un equilibrio que está funcionando”. De hecho, mientras ella es muy hermética en sus redes, él sí ha compartido amorosas imágenes, como esta.