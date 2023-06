Laura Acuña la rompe en Internet con su programa digital la ‘Sala de Laura Acuña’, en el que distintas personalidades de la farándula colombiana han pasado para contar detalles de su vida íntima y profesional.

Justamente, este fin de semana recordaron el episodio con la periodista Eva Rey, en el cual la española confiesa un talento oculto que tiene y que muchas personas desconocen, ya que está relacionado con la música.

Tal y como explicó la comunicadora europea, desde muy niña le tocó aprender a tocar el acordeón, puesto que era el único instrumento musical que había en su casa y, por ende, se vio en la obligación de tomar clases en sus tiempo libres.

“¿Por qué toca acordeón?”, preguntó Acuña Ayala. A lo que Eva Rey contestó: “Porque soy una desagraciada, porque vengo de una familia pobre en la que mi hermano mayor quería tocar algo y tocó el acordeón. Al año ya no le gustó y yo quería tocar el saxofón, pero solo había acordeón. Me tocó acordeón y le fui cogiendo el gusto“.

Sin embargo, la periodista detalló que con el pasar de los años se fue desencantando del instrumento, después de participar en orquestas y musicales, pues retrató que la música la apartó de otros espacios.

“Venía estudiando la carrera. Entonces, cuando todas mis amigas iban de rumba, yo estaba estudiando periodismo y estaba en el conservatorio estudiando el acordeón. Tocar un instrumento es estar 5 horas al día, aprendí a tocarlo perfecto e iba a orquestas los fines de semana”, dijo.

Y añadió: “Hubo un momento en el que todo el mundo se iba de fiesta y yo parecía la nerd, y yo soy la menos nerd, no me ha ido bien estudiando… Acabé odiando el acordeón, no lo quiero ni ver, me trae algunos malos recuerdos”.