Claudia Bahamón no pudo coronarse como Señorita Huila en 2001 por antes haber sido Chica Med, un concurso de modelaje de los años 90 por donde pasaron personajes reconocidos de la televisión colombiana como Amada Rosa Pérez, Marilyn Patiño, Bianca Arango, Jessica Cediel y María José Barraza.

Además de la presentadora de ‘Masterchef Celebrity’, otras tres famosas, dos de ellas presentadoras de TV, corrieron la misma suerte al posar en ropa interior antes de aspirar al concurso de belleza, una de las reglas que para ese entonces era muy estricta como requisito para aspirar a ser reina de alguna ciudad o departamento en el Concurso Nacional de la Belleza (CNB).

Otras famosas que no pudieron ser reinas por faltar al reglamento

1-Laura Acuña: la expresentadora bumanguesa del matutino ‘Muy buenos días’, que precisamente recordó a Jota Mario Valencia al conmemorarse un año más de su muerte, fue Señorita Santander en 2003, pero fue retirada de su cargo luego de que se revelaran unas fotos suyas posando en ropa interior para una marca publicitaria.

2- Catalina Gómez: la presentadora de ‘Día a Día’ no pudo representar al departamento de Antioquia en el (CNB) porque cuando era tan solo una niña posó para una marca de ropa interior infantil, recordó el portal Kienyke.

3- Carolina Guerra: La modelo fue Señorita Bogotá en 2005; sin embargo, fue destituida por la misma falta al reglamento del reinado: haber posado en ropa interior antes de ser aspirante.

Vale mencionar que esta estricta regla (la de no haber posado antes en traje de baño) fue abolida por el (CNB) en 2012, mientras que otros requisitos como no estar casada y no tener hijos, siguen vigentes.