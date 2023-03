Cada vez más son las mujeres y famosas que deciden quitarse sus prótesis, preferiblemente de senos, y retornar a la naturalidad. En varios de los casos, muchas de ellas lo han hecho por razones de salud, otras por ideales, y otras por comodidad. Contrario a una época donde era tendencia y ‘moda’ ingresar al quirógrafo para aumentar los senos o glúteos, ahora varias de ellas vuelven a cirugía y deciden explantarse.

Uno de los casos más sonados y actuales es el de la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, quien reveló hace unas horas que se retiró sus prótesis de seno, aunque se sentía cómoda, por razones de salud, pues hace tres años está medicada tras recibir un diagnóstico de la enfermedad autoinmune, Síndrome de Sjögren.

¿Qué famosas se han quitado los implantes?

Dentro de la farándula nacional, varias mujeres han decidido quitarse sus prótesis, la tendencia se presenta con más fuerza desde hace casi cinco años. La presentadora de La Red, Mary Méndez, contó en noviembre del 2019, a sus 1.3 millones de seguidores de Instagram, que se había sometido a una cirugía para retirar sus implantes de senos. “Hace 15 días decidí entrar al quirófano y retirarme las prótesis mamarias que hicieron parte de mi vida por más de 20 años, esas que una vez me dieron felicidad, y que con el paso de los años, se convirtieron más en una carga emocional… ¿el motivo? Únicamente instinto… simplemente añoraba mi cuerpo libre de aquello que no le pertenecía”, expresó.

Claudia Bahamón lo hizo hace más poco, el año pasado la presentadora de Masterchef Celebrity fue noticia al revelar los motivos de su decisión. “El orden natural ha de ser respetado…La decisión que tomé fue un enorme acto de amor que tuve conmigo misma. Con los años aprendes a mirarte al espejo con más amor y respeto y es cuando comprendes que esas inseguridades que tenías de niña, hoy ya no pesan, ya no importan. Esta soy yo, así, al natural, y me amo”, dijo, además de declarar que quería ser coherente sobre su apoyo al medio ambiente.

A la lista de colombianas también se unieron, hace unos años y por razones de salud, Sara Corrales, Sara Uribe, Carolina Cruz, Carla Giraldo, Marilyn Patiño, Natalia París, Mabel Cartagena y Mónica Fonseca. “Con el tiempo comencé a sufrir problemas que fui normalizando: migrañas, infecciones urinarias, intolerancia a alimentos y productos, fatiga, ansiedad y uno que otro ataque de pánico”, confesó la modelo Ana Sofía Henao, quien aseguró sufrir síntomas asociados al Síndrome de Asia.