El regreso de Alejandra Giraldo a Noticias Caracol después de una cirugía para removerle sus implantes en el pecho marcó la alegría de los televidentes y entre sus compañeros de equipo.

La periodista del informativo matutino tuvo que someterse al mencionado procedimiento por una enfermedad que la afecta, pero vivió una situación inesperada que no dudó en contar en el siguiente video.

La presentadora aprovechó para confesar desde esa grabación en su cuenta personal de Instagram que tuvo que contener el llanto después de que Andrés Montoya, por error, la saludó con un fuerte movimiento frente a las cámaras en el informativo.

“No les puedo explicar el corrientazo que me pasó, no sé como hice para no llorar y para no quedarme sin palabras y seguir hablando. Obviamente, cuando mandamos la nota le dije: ‘No sabes lo que me dolió’, y pues Andrés [dijo]: ‘Juemadre, se me olvidó. Perdóname’. Fue un momento muy chistoso”, contó.