Eva Rey es una de las periodistas extranjeras que supo ganarse un lugar en los medios colombianos, pues su paso por CM&, RCN, entre otros, son prueba de que su trabajo fue bien recibido en el país.

Sin embargo, desde hace unos meses la presentadora dejó de figurar en la pantalla chica, a tal punto que no se tenía rastro de lo que había pasado con ella y cuál era su futuro laboral.

Eva Rey cuenta por qué dejó de salir en televisión

Así la situación, la comunicadora decidió romper el silencio con el programa ‘Lo sé todo’, de Canal 1, y contó por qué desapareció sorpresivamente de la televisión colombiana.

Sin dar nombres, la periodista europea reveló que la decisión no la tomó ella y que la forma en que le informaron no fue “la más bonita”.

“Hay ciclos que empiezan y otros que acaban, como todo. A todos los contratan y les dicen que no más. Me dio un poquito duro, me costó aceptarlo al principio porque todo fue muy repentino y la forma no fue la más bonita”, dijo.

Incluso, Rey manifestó que duró entusada varios días, pero que se recuperó del golpe y se animó a explorar el terreno digital.

“Eso es como todas las relaciones, el último año no fue el más bonito. Me dio un poquito duro dejarlo, romper las relaciones siempre es difícil, pero ya hice mi tusa dos meses y estoy completamente recuperada“, precisó.

Finalmente, Eva Rey resaltó que le ha ido muy bien con su programa en Internet ‘Desnúdate con Eva’, el cual lleva muy poco, pero ha tenido gran alcance por la calidad de los invitados. Y es que por el sillón han pasado personajes como Jessica Cediel, Cristina Hurtado, María Fernanda Cabal, Carolina Cruz, entre otros

“Lo digital es el presente y el futuro. Me ha costado mucho entender y meterme, pero, empujada por las circunstancias, me propusieron que por qué no montábamos este proyecto con una productora y ya llevamos seis programas. Nos ha ido muy bien”, concluyó.

Vea acá uno de los programas más exitosos de Eva Rey, la entrevista a Cristina Hurtado: