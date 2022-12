La curiosa confesión del joven se dio en una entrevista personal mientras hablaba de cómo era la relación que sostenía con su mamá, quien es una de las políticas de derecha con más influencia en el país.

De acuerdo con Lafaurie, quien sostuvo un diálogo con el programa ‘Desnúdate con Eva’, desde hace varios años no sostiene una discusión con su madre puesto que ambos son pacientes y no les gusta pelear. Caso contrario ocurre con su padre, el empresario José Félix Lafaurie, quien, según su hijo, tiene un genio muy diferente al suyo.

En una parte de la entrevista, la presentadora Eva Rey le consultó al joven su opinión sobre algunos comentarios negativos que se leen en redes sobre su mamá, pero este reconoció que es algo que no lo afecta en lo absoluto.

—Nosotros siempre hemos sido muy tranquilos con eso. A mí eso de que la insulten me tiene sin cuidado— afirmó.

—A veces le dan risa con los memes— agregó María Fernanda Cabal, quien por primera vez atendía una entrevista en compañía de su hijo.

En ese momento, Lafaurie recordó un discurso que dio su madre en el Congreso de la República respecto a integrantes de la Primera Línea, el cual, según él, le llegó a lo más profundo.

“Ese discurso me hizo llorar, me acuerdo perfectamente. Y desde ese momento siempre que salgo se me acerca la gente y me dice cosas muy bonitas, siempre… Ayer salí con mis amigos y en la misma discoteca la gente borracha me coge y me dice: ‘Dígale a su mamá que la amo’. Nunca me ha pasado todavía que me increpen”, contó el estudiante sobre lo que le dicen de Cabal.