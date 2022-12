Bastante polémica ha causado la revelación que hizo Concepción Baracaldo, directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) en Caracol Radio, sobre cómo llegó al cargo que actualmente ocupa.

Y es que la funcionaria aseguró que un día estaba en su casa, puesto que ya es pensionada, cuando recibió la llamada de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, para ofrecerle el puesto.

Baracaldo, quien ha sido duramente criticada por su gestión, admitió que es vecina de Alcocer y que se conoce con ella y Gustavo Petro desde hace mucho tiempo.

“Yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada. Me dijeron: ‘¿quieres colaborarme en el Instituto?’, esa llamada me la hizo Verónica [Alcocer]. Somos vecinas y nos conocemos hace mucho tiempo. A Gustavo [Petro] lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá. Verónica es la que me ofrece el cargo”, dijo.

Mónica Rodríguez: fuerte crítica a Verónica Alcocer por cargo del ICBF

La declaración de la directora del ICBF causó revuelo en redes sociales. Justamente, fue en la plataforma de Twitter que la periodista Mónica Rodríguez se despachó contra Alcocer, a quien criticó por la forma en la que se escogió a la persona encargada de la institución.

“Una belleza. Como ofreciendo un puestico de dulces. Y la señora Baracaldo, que no sabe nada de infancia, aceptó”, escribió la presentadora.

Rodríguez continuó con su comentario y arremetió contra el Gobierno, al cuestionarlo por la persona que está manejando una entidad tan importante para el país.

“Ahora el ICBF en manos de quienes no entienden la extrema necesidad de atención de los niños en Colombia. Una vergüenza”, concluyó.

Vea acá el trino de Mónica Rodríguez: