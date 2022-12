Concepción Baracaldo ha resultado un fiasco entre todos los miembros del Gobierno Nacional. Incluso, el mismo Gustavo Petro admitió que la gestión de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido un fracaso, después de la muerte de 20 niños en La Guajira por desnutrición.

Su nombramiento fue muy criticado en su momento, pues los rumores indicaban que Baracaldo era ficha de Verónica Alcocer, ya que fue la vecina de la unidad residencial donde vivía la familia de Gustavo Petro junto a su esposa. Además, la falta de experiencia en temas de niñez también abrió el manto de duda sobre las capacidades de la mujer para semejante cargo.

Esos rumores llegaron a su fin este martes 20 de diciembre, cuando la misma Concepción Baracaldo decidió hablarle por primera vez a la prensa y le concedió una entrevista a Caracol Radio, medio en el que admitió su cercanía con Verónica Alcocer y la influencia que tuvo para que hoy en día se desempeñe como directora del ICBF, pese a los fracasos de su gestión.

En primer lugar, dio detalles de cómo le contaron de la posibilidad de ser la directora de la entidad que maneja la niñez en Colombia: “Yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada. Me dijeron: ‘¿quieres colaborarme en el Instituto?’, esa llamada me la hizo Verónica [Alcocer]. Somos vecinas y nos conocemos hace mucho tiempo. A Gustavo [Petro] lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá. Verónica es la que me ofrece el cargo”.

Además, aseguró en la emisora que no le parece extraño que Verónica Alcocer, que no hace parte del Gobierno, sea la encargada de hacerle el ofrecimiento: “Pues no le encuentro nada raro, me parece normal. Ellos son una pareja, han trabajado, el presidente ha estado con ella y entre los dos deciden las cosas. No como Gobierno, pero me imagino que el esposo escucha lo que su mujer le dice”.

Finalmente, Baracaldo dio sus argumentos en la cadena radial para no hablar con la prensa por más de tres meses: “Porque me parece que cuando uno llega a una institución, uno no puede salir a decir cualquier cosa. Primero hay que empaparse sobre cómo funciona la entidad y salir a responder con el conocimiento que exige un cargo de estos”.