El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro le jaló las orejas a la directora del ICBF por la muerte de 20 niños en La Guajira a causa de desnutrición y le pidió que adelante planes que permitan llevar agua potable a todo el departamento.

El hecho, que el mandatario consideró como un “fracaso” que debía asumir su Gobierno, desató todo tipo de controversias y varias personas pidieron la renuncia de la funcionaria. Una de ellas fue la periodista Mónica Rodríguez, quien tildó de “impresentable” la gestión adelantada por la cabeza del ICBF.

Esto al parecer no le cayó muy bien a Baracaldo, quien habría terminado muy dolida con las peticiones que le hizo el presidente, según indicó la periodista Darcy Quinn.

Directora de ICBF lloró por reclamo de Gustavo Petro

Este martes en el programa matutino de La FM, la comunicadora reveló que Concepción Baracaldo terminó en llanto por una problemática que no estaría dentro de sus responsabilidades, pero que el primer mandatario le impuso.

“Después del regaño del fin de semana del presidente Petro me cuentan que hubo lágrimas de la señora Baracaldo, que consideró injusto en gran parte el reclamo del presidente […]. Ella dice [que] esa es una responsabilidad del Ministerio de vivienda y saneamiento, que por qué no les reclama a ellos”, aseguró la periodista en la cadena radial.

De acuerdo con Darcy Quinn, la directora del ICBF no recibió de buena manera lo dicho por Petro y, pese a los comentarios negativos que ha recibido por su gestión, no está pensando en renunciar a su cargo.

“A ella le parece injusto y [cree] que a ella le hacen esos reclamos porque es cuota de la primera dama y no del presidente. Lo que sí me dicen es que no va a renunciar y que va a seguir adelante. Me dicen, además, que si se va es porque le piden la renuncia y perdió el apoyo de la primera dama, Verónica Alcocer”, agregó la periodista en su espacio ‘Los secretos de Darcy Quinn’.

Y es que según explicó, Baracaldo es ficha de la esposa del presidente, quien ayudó a que el mandatario la designara en este cargo, y ella sería clave para determinar la continuidad o no de su mandato en el ICBF.