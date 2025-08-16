En un operativo adelantado en Barrancabermeja (Santander), la Policía Nacional de Colombia capturó a Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los hombres señalados como parte del ‘Tren de Aragua’ y quien era solicitado en extradición por Chile.

La detención se logró gracias a una acción coordinada entre la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia, la Fiscalía y las autoridades chilenas, con el apoyo de Carabineros e Interpol Chile, dentro del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado.

Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana, figuraba con circular roja de Interpol y era considerado una pieza clave de la estructura criminal en territorio chileno.

Según las investigaciones, participó en la planeación y ejecución de varios asesinatos, entre ellos el de José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, ocurrido el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, en Santiago.

“El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa”, expuso la Policía Nacional.

Extradición de la ficha del ‘Tren de Aragua’ a Chile

Las autoridades señalaron que el capturado actuaba junto con otros integrantes del ‘Tren de Aragua’ en la expansión de la organización por distintos países de la región, lo que lo convertía en uno de los más buscados por la justicia chilena.

Tras la captura, Mejía Hernández quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta los trámites diplomáticos de extradición solicitados por Chile.

