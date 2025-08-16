La senadora indígena Aida Quilcué protagonizó un tenso momento con miembros del Ejército Nacional en una vía que conecta los departamentos de Cauca y Huila.

En un video que circula ampliamente en redes sociales se escucha a la congresista expresar su molestia por el trato que habría recibido por parte de las tropas del Ejército. “Porque soy india y senadora, me tratan como me tratan”, afirmó Quilcué visiblemente alterada, reclamando lo que considera un acto de discriminación.

Eran dos los vehículos que se movilizaban a alta velocidad, uno de ellos escoltando a la senadora Quilcué, lo que provocó que dos soldados iniciaran una persecución. Según la congresista, fue la forma en que los militares la siguieron lo que desató su reacción.

“¿Por qué me siguen así? Si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad, ¿ah?”, agregó la senadora de la República por el Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social), lo que ha sido interpretado por usuarios de redes sociales, e incluso por la precandidata Vicky Dávila, como un nuevo caso de ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’.

Por otra parte, argumentó la senadora y otra persona que la acompañaba, que la velocidad a la que avanzaban se debía a la presencia de grupos armados por la zona. “Ustedes saben cuanta hij… a guerrilla hay allá arriba y cómo vamos a venir despacio. No van ustedes…” dijo la congresista. A esto, uno de los soldados le expresó: “Mire, yo no estoy siendo grosero con usted, no sean groseros, escúcheme, no se altere”. Pero Quilcué le dijo: “Yo no soy grosera”.

La senadora Aida Quilcué está en el centro de la polémica por esta reacción contra tropas del @COL_EJERCITO en una carretera que conecta a los departamentos de Cauca y Huila: ““Porque soy india y Senadora, me tratan como me tratan”. @oscar10solarte pic.twitter.com/djTx7XK3U7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 16, 2025

Aunque no se conocen todos los detalles del incidente, las imágenes muestran a la senadora increpando a los uniformados en medio de una inspección o retén militar.

La reacción no tardó en generar debate y hay quienes critican la manera en que confrontó a los soldados, argumentando que estos solo cumplían con su labor.

Hasta el momento, el Ejército no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, pero se espera que se pronuncie en las próximas horas.

