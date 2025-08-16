La revista Semana reveló que la Fiscalía recibió información precisa sobre un plan criminal contra Miguel Uribe Turbay trece días antes de su asesinato en Bogotá, pero no tomó medidas para prevenirlo.

Un preso de alto perfil, al parecer en la cárcel de Itagüí, le informó a un fiscal de crimen organizado sobre la existencia de una lista de políticos amenazados, encabezada por Álvaro Uribe y en la que también estaban Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, Jota Pe Hernández, Claudia Carrasquilla y Abelardo de la Espriella.

(Vea también: “El régimen con sus cómplices”: Abelardo de la Espriella dice que enfrentará a los asesinos de Miguel Uribe).

El plan fue ejecutado el 7 de junio de 2025, cuando un menor de edad disparó contra Uribe Turbay durante un mitin político en Modelia (Bogotá).

Lee También

La advertencia, que incluía el pago millonario por los atentados y la participación de la Segunda Marquetalia, se conoció también en la Alcaldía de Medellín y coincidió con reportes de inteligencia policial, añadió esa revista.

Sin embargo, la Fiscalía no alertó ni a la Policía ni al esquema de seguridad del senador. Tras el magnicidio, crecieron los cuestionamientos por negligencia y por la falta de acción de la entidad.

Investigaciones posteriores apuntan a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez como responsable intelectual del ataque. El país se enfrenta a la incógnita de por qué la advertencia no se atendió a tiempo y a la certeza de que una respuesta oportuna habría podido salvar la vida de Miguel Uribe Turbay.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.