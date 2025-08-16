Un video en el que se ve al presidente de la República recibiendo múltiples inyecciones en la cabeza, la cara y el cuello circuló en redes sociales y rápidamente provocó controversia. El registro muestra a médico alternativo aplicando el procedimiento mientras el mandatario conversa con él.
El otro encuentro entre Petro y el médico
El especialista aseguró que fue un honor haber recibido el llamado de la Presidencia para aportar a la salud del jefe de Estado, y describió el encuentro como una “diosidencia” por la cercanía que sintió con el mandatario durante la sesión: “Conversamos y reímos sin parar como si nos conociéramos de antes”, señaló.
Cabe resaltar que habría sido llamado hace varias semanas y esta no sería la primera vez que se encuentra con el presidente en la Casa de Nariño.
Aunque no existe confirmación oficial sobre el tipo de tratamiento, usuarios en redes sociales plantearon que podría estar vinculado a prácticas de medicina alternativa.
Lo que más llamó la atención fue la aplicación de las inyecciones directamente en la cabeza y el rostro del presidente, un procedimiento poco habitual en el ámbito médico convencional.
