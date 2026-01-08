En la dinámica internacional, las tensiones diplomáticas no son ajenas; sin embargo, lo que sí resulta peculiar es el cambio de protagonistas, sorpresa que se dio a conocer por medio del contacto telefónico entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homónimo colombiano, Gustavo Petro. Este encuentro virtual, facilitado por el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, significó el inicio de un posible deshielo en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Frente a una crisis de amplio espectro en las relaciones colombo-estadounidenses, se buscaban múltiples canales para crear puentes comunicativos y fue el senador Paul, reconocido crítico del presidente Trump, quien logró unir a ambos mandatarios. Así lo relató el embajador Daniel García-Peña, quien confirmó que “Petro estaba interesado en dialogar” y que Paul llevó este mensaje a la Casa Blanca.

Al respecto, desde sectores de la oposición hubo varias reacciones, como la del candidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien en sus redes sociales aseguró que Petro “agachó cabeza, como era de esperarse” con Trump, lo que para muchos fue bajarle la caña a un gesto que era necesario por parte de ambos países, pues el presidente estadounidense también cedió.

Sobre esas palabras, Héctor Riveros, panelista de Blu Radio, fue muy duro con Cárdenas y lo criticó por su postura: “La reacción de la oposición es muy mezquina porque ha querido convertir la llamada en una derrota. Quieren mostrar eso, me ha llamado mucho la atención de una persona muy bien formada, inteligente, a quien le tengo aprecio, pero que en la campaña ha tomado un tono que salió con un discurso elevado para mostrar como una derrota y hasta utilizó una expresión de ‘agachó la cabeza’, como tratando de mostrar a un presidente humillado, cuando en realidad todos intentamos dar incentivos para que el presidente siga en ese camino”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.