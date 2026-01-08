La noche del martes 7 de enero podría ser recordada como el inicio del deshielo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Tras meses de tensiones diplomáticas, sus respectivos presidentes, Gustavo Petro y Donald Trump, sostuvieron una llamada que calificaron de “constructiva”. Este hecho, inusual en tiempos recientes, significaría un cambio significativo en las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, fue el motor detrás de este acercamiento. Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington, resaltó durante una entrevista con El Tiempo el papel crucial de Paul, quien, pese a sus diferencias con Trump, logró acercarlo a Petro.

Señalado como un aliado inesperado, Rand Paul es conocido por su postura crítica frente a varias de las acciones impulsadas por Trump, particularmente en lo que respecta a la intervención militar en Venezuela y el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El diálogo telefónico es especialmente relevante ante el engranaje de una crisis diplomática. La tensión entre ambos países se agravó cuando el gobierno de Trump canceló la visa a Petro, y después lo incluyó en la Lista Clinton, lo que significaba sanciones financieras.

Durante una conversación que duró alrededor de una hora, los mandatarios abordaron principalmente dos temas: la lucha contra el narcotráfico y la situación en Venezuela, mencionaron funcionarios cercanos a los presidentes.

Después de la comunicación, Trump expresó en su red social la satisfacción por la charla. “Fue un honor hablar con Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros temas en los que hemos chocado. Aprecié su llamada y su tono. Espero reunirme con él pronto”, publicó el presidente estadounidense, en un lenguaje marcadamente distinto al de las ocasiones anteriores en las que se dirigió al presidente colombiano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio y la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, fueron asignados por sus respectivos gobiernos para hacer los preparativos necesarios para un encuentro en la Casa Blanca, información confirmada por la Embajada de Colombia en Washington en un comunicado oficial.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.