El presidente Gustavo Petro confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el exmandatario estadounidense Donald Trump, diálogo en el que, según él, expuso profundas diferencias sobre la relación de Estados Unidos con América Latina, especialmente en materia energética, ambiental y geopolítica.

A través de un trino, el jefe de Estado colombiano explicó que uno de los puntos centrales de la conversación fue el desacuerdo frente a la visión tradicional de Washington sobre la región. Petro recordó que tanto en una carta enviada a Trump al inicio de su gobierno como en conversaciones con Joe Biden, planteó la posibilidad de construir una alianza americana basada en el aprovechamiento del potencial de energías limpias de Suramérica.

Según el mandatario, América Latina cuenta con una capacidad anual cercana a los 1.400 gigavatios en energías renovables, mientras que la demanda energética de Estados Unidos —cubierta hoy por petróleo y carbón— ronda los 840 gigavatios anuales. En ese escenario, sostuvo que la región podría suplir el 100 % de la matriz energética estadounidense, lo que representaría el mayor avance global en la lucha contra la crisis climática y en defensa de la vida.

Petro advirtió que mantener un enfoque centrado en la explotación petrolera de América Latina conduciría al deterioro del derecho internacional, al aumento de la conflictividad global y al riesgo de una tercera guerra mundial. A su juicio, ese camino también aceleraría un colapso climático irreversible, con consecuencias graves para la supervivencia humana.

El presidente aseguró que materializar el potencial de energías limpias de la región requiere una inversión cercana a los 500.000 millones de dólares, recursos que, según indicó, Estados Unidos posee en la actualidad.

Gustavo Petro publicó mensaje con imagen de águila junto a jaguar

El mensaje fue acompañado por una imagen simbólica de un águila y un jaguar, figuras que, según Petro, representarían la posibilidad de reconciliación entre el norte y el sur del continente bajo un nuevo modelo de cooperación energética y política.

La imagen que fue creada por inteligencia artificial provocó más de 2.000 comentarios en X. Algunas apreciaciones respaldaron el tono conciliador del mandatario, mientras otras apuntaron a que le tocó bajar la cabeza y el tono a su discurso contra el mandatario estadounidense.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.