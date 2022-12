Y es que de acuerdo con Semana, hay versiones sobre que están preparando a Verónica Alcocer para entrar por la pelea de la presidencia, luego de que en la campaña de su marido se hiciera más visible que en anteriores oportunidades, como cuando él fue alcalde de Bogotá y congresista.

La sincelejana, que tiene un hijo que no lleva la sangre de Gustavo Petro, hizo su propia gira para ser primera dama del país y hasta anunció sus propias propuestas.

Además, en el gobierno de su marido, ha tenido más protagonismo que la misma vicepresidenta, Francia Márquez, en varias misiones diplomáticas.

¿Gustavo Petro no quiere que su esposa sea candidata presidencial?

La duda quedó al aire cuando Vicky Dávila le preguntó si le gustaba la idea de que ella fuera candidata presidencial, pero él no respondió concretamente.

“Primero, no voy a interferir en decisiones de mi esposa, que son libres, como mujer. Segundo, no voy a interferir en el proceso político. Cuando se dé el clima del recambio, no es que Petro va a decidir quién es el candidato presidencial, cualquiera que sea. No me voy a meter en eso. Habrá un proceso, como el próximo año para el caso de las alcaldías. Debe ser un proceso de selección democrática en el que la población, a través de consultas, escoja a candidatos del progresismo o a candidatas. No me voy a poner aquí, en una oficina de estas encerradas, con un bolígrafo a ver quién es el candidato en Medellín, en Cartagena… ese no es mi papel”, dijo el presidente, que desmintió que tiene cáncer.

Ante la respuesta del mandatario, la entrevistadora cambió la pregunta, pero él siguió siendo evasivo.

—¿Usted no se opondría a una candidatura presidencial de su esposa?—preguntó la periodista.

—Lo único que diría es que es el proceso popular el que tiene que definir quién es la candidata o el candidato —contestó Petro como se aprecia en el siguiente video:

Dávila siguió insistiendo, pero el presidente se mantuvo en su posición e incluso le pidió que lo dejara con sus “silencios”.

Aun así, Petro reconoció que Alcocer tiene un “potencial”, como también lo tienen otras personas, y señaló que hay que dejar que sea “la política que fluya”.